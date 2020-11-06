伙任賢齊演勵志片 不論酬勞撐新導演 鄭伊健喜有工開 最想食飯盒

【明報專訊】鄭伊健、任賢齊（小齊）、潘燦良及談善言等昨日於元朗拍攝新戲《大Project》，伊健和小齊表示電影來自導演親身經歷，二人飾演由細識到大的好朋友，一起經營洗碗工場生意，從中騙取社會福利補助。伊健笑稱片中演員有南亞裔、《全民造星III》參賽者及運動員等，儼如「聯合國」。小齊笑稱很久沒跟伊健合作，開頭還以為是演陳浩南和葉繼歡那類很有型的電影，原來是一套溫馨勵志片。

記者：陳釗

有指伊健與小齊收友情價接拍？二人異口同聲說：「不講這些。」伊健說現時有工開已很開心，很掛住開工飯盒，《黃金兄弟》之後已無開戲。小齊也說與劇組工作人員很久沒見，希望之後多些電影開拍，這次也是伊健邀他合作，支持新導演。疫情下，大家都要戴口罩開工，小齊說：「很焗很辛苦，大家仍能在遵守防疫措施下開工，很感動，整個拍攝過程很開心和享受。」

已接受好友錢國偉離世

談到好友錢國偉早前不敵癌魔病逝，問伊健現時的心情平復未？他說：「一定要平復，雖然一個相識多年的好朋友走先，但無辦法，會抱樂觀的態度面對，可能對方先去了另一個地方做準備，我們遲些再過去。」

潘燦良百變造型冧老婆

潘燦良為演貨車司機角色，電了一頭鬈髮，造型相當有趣，他自覺鬈髮幾好看，太太蘇玉華也覺得他的鬈髮造型不錯，他說：「她應該幾有新鮮感，身邊那個經常不同樣，一時有頭髮一時無，有時又地中海。（當情趣？）對她來說應該是。（想不想太太日日不同樣？）她保持現在這樣已相當好。」

滿身紋身的談善言，透露角色由邊青變社工，每日要花15分鐘「畫公仔」。談到新片被伊健和小齊暗戀，問她現實會選誰？談善言臉紅說：「要晒得唔得？他們的電影我都很喜歡，沒想過有機會合作，很開心和激動。」