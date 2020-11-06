苗僑偉追問湊女近况 林峯尷尬避談

馬國明不擔心《使徒3》網上已播大結局，會影響電視播映收視。（攝影/記者：鍾一虹）

【明報專訊】苗僑偉、馬國明、黃智雯、蔡思貝、張振朗與黃翠如等昨日出席無綫台慶劇《使徒行者3》記者會。身在深圳拍戲的林峯透過電話跟大家傾偈，苗僑偉追問榮升爸爸的林峯近况，在開工或是換片？林峯顯得尷尬又抗拒，一度不發聲，又扮線路接收不良，最後輕輕帶過說：「喂喂喂，乜唔係問劇情咩？我最近開心開心，好開心，都是努力工作啦。」

記者：鍾一虹

苗僑偉（三哥）稱林峯最近忙於拍戲，要農曆新年後才回港，未能參與劇集宣傳，故由各演員分擔，笑言等林峯回港要屈他請食飯補數。

提到林峯避談女兒，三哥大爆私下有睇過其女兒照片，長相有點像林峯，他說：「可能公開被問反應不來，想玩神秘不講太多，這些是偶像毛病。」三哥回想當年結婚生仔都大方分享，並說：「開心事不怕分享，可能林峯未慣，他過多幾年就慣㗎喇。」

三哥Mandy盼港版保留吻戲

三哥跟黃智雯（Mandy）有一場蜻蜓點水的咀戲，網上內地版卻刪掉，引起網民投訴，三哥說：「不知因咩事刪了，剪接權在監製、導演手上，可能節奏上覺得不需要，不知香港版有冇剪，其實場戲幾有趣。」

Mandy稱能跟大眾偶像三哥咀嘴，拍攝前非常緊張，期待香港版保留這幕戲。

馬國明自誇好抵用

馬國明席上現疲態，表示剛通宵拍完《兒科醫生》，希望趕快完工，過組投入拍攝另一劇集《白色強人II》，笑他一劇接一劇密密賺，他說：「我好平，抵用呀。」

提到《使徒3》網上率先睇，怕不怕影響電視播映收視，馬國明說：「視乎大家有冇習慣上網，好似我父母就比較喜歡睇電視。」