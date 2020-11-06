【開箱】《母子逆緣》長澤正美從未如此墮落過

【明報專訊】現年33歲日本女星長澤正美，出道初期憑藉甜美外表，贏得萬千寵愛，但她志不在此，出道4年已憑電影《在世界中心呼喚愛》奪得日本奧斯卡及藍絲帶獎最佳女配角，近年參演《信用欺詐師》、《假面酒店》及《來自星凶的愛》等，戲路更愈來愈廣。新片《母子逆緣》剛於本月3日在影視串流平台Netflix上架，長澤正美飾演一名自甘墮落的年輕母親，角色充滿挑戰性，順利躋身影后之列。

電影改編真人真事

《母子逆緣》由日本名導大森立嗣執導，改編自真人真事「川口高齡夫婦殺害事件」。案件發生在2014年，兇手是一名17歲男孩，自小受到母親唆擺，四出借錢與盜竊，加上養父虐待，最後殺死了祖父母。案件內情曝光後，成為當年轟動社會的事件。

電影講述單親媽媽秋子（長澤正美飾）與9歲兒子周平（奧平大兼飾）相依為命，前者不務正業，又禁止兒子上學，然後四處遊玩，甚至教唆兒子講大話，只為向親友借錢度日，但她有借無還，逐漸六親不認，但她不知悔改，母子繼續流連遊戲機中心，直至遇上夜店男公關遼（阿部貞夫飾），二人臭味相投，一起揮霍生命，兒子淪為跑腿，更被男方虐待，過着糜爛不堪的非人生活。

秋子與遼因為傷人而被迫逃亡，其間證實懷孕，她堅持生下來，遭遼反對兼虐打，最後撇下母子倆離去。秋子為了生活，被迫出賣色相。直至秋子誕下女兒冬華，一家三口生活未有改善，經常露宿街頭。社工高橋亞矢（夏帆飾）一心幫助他們，安排住宿又為周平提供學習機會，但遭秋子反對。

此時遼再度出現，秋子重燃希望，以為這個男人能夠帶來幸福，事實卻是遼又因欠債而撇下秋子，她在走投無路下，只好教唆兒子殺害祖父母，搶走兩老存款。事件終被揭發，秋子否認教唆殺人，周平則被重判入獄12年。

家庭悲劇令人無奈

《母子逆緣》這個家庭悲劇，或許在世人眼中，秋子是個壞事做盡的母親，但在她的角度：「周平是我的兒子，我想如何教導他都可以，反正我已給予他充足的愛。」另一方面，周平對於流落街頭、三餐不繼的生活，多年來從不反抗，母親叫他偷呃拐騙，他亦通通照做，這種無條件的信任，只有親情才能解釋。

當社工問周平，為何一力承擔罪責？他竟說希望刑期可以更長，好讓他可以準時吃飯和看書，又表示很愛媽媽，擔心她無法獨自生活，甚至反問對方，愛媽媽是一件錯事嗎？這份母子孽緣，令人感到無奈。

導演大讚表現出色

對於秋子不務正業的原因，戲中着墨不多，相信源於家庭問題。秋子經常指摘父母偏愛妹妹，為了供養妹妹讀書，不惜犧牲她的學業。秋子唯一的本錢就是年輕美貌，只好利用身體掙錢。她心裏其實渴望被愛，多年來一直等待遼回到身邊，卻忽略養育子女的責任。

長澤正美顛覆過往形象，扮演一名自甘墮落的壞女人，令人刮目相看。奧平大兼飾演17歲兒子周平，眼神與表情也恰到好處。導演大森立嗣大讚長澤正美表現出色，指《母子逆緣》描繪一段動人的親子關係，同時超越一般人想像。多得長澤正美和奧平大兼的演技，才能完成這部電影。他更形容拍攝本片的過程就像「深入探索少年內心黑暗面」。