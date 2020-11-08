何雁詩滿身金器閃爆出嫁 鄭俊弘加料演繹愛的宣言

【明報專訊】36歲鄭俊弘與28歲何雁詩昨日於沙田一間酒店的戶外園林舉行婚禮，鄭俊弘早上接新娘、扮美人魚又用腳趾夾麻將，之後駕駛白色保時捷載新娘何雁詩到場。穿著裙褂的何雁詩滿身金器及鑽戒，跟新郎鄭俊弘應傳媒要求多次甜蜜咀嘴。何雁詩希望與鄭俊弘互相廝守，最重要鄭俊弘要比她長命。很多人催他們生B，何雁詩稱大妗姐說要生夠5男2女，她笑言不知自己有無咁犀利，但會盡力。

鄭俊弘昨晨聯同兄弟團張頴康及張子丰等接新娘，接受姊妹團陳瀅、陳嘉寶、賴慰玲、吳嘉熙及蔡思貝等考驗。鄭俊弘扮美人魚，兄弟則穿上搞笑孖煙囪；鄭俊弘還要用腳趾夾麻將，有一索得男的意思。成功接得美人歸，他跪地送花給何雁詩。一對新人便出發往沙田行禮，在律師見證下簽字和宣讀愛的誓言。行禮前他們會見傳媒，齊露出幸福燦爛笑容。何雁詩一身金器，包括5對龍鳳鈪、金豬吊牌頸鏈和金戒指等，還有3隻鑽戒，配上金色裙褂，非常耀眼，他們應記者要求多次咀嘴。

「希望互相廝守」

訪問時何雁詩不時望着鄭俊弘冧笑，還大爆接新娘時他們已經開始喊，她說：「估不到他眼淺過我，玩遊戲時已忍不住喊，我都眼濕濕。」提到鄭俊弘愛的宣言感動一眾姊妹，原來是何雁詩所寫，她說：「姊妹想我寫愛的宣言給新郎Fred（鄭俊弘）朗讀，中間有他的發揮，如講我們之間的搞笑事，希望互相廝守，最重要是他要長命過我。（由你寫豈非沒有驚喜？）驚喜在於他的演繹，他十分出色，還加埋眼淚，真的要畀多個飯盒佢。」鄭俊弘自認朗讀時很有感情。

何雁詩：會盡力生B

鄭俊弘透露母親送鑽戒給新抱，何雁詩說：「很開心Fred的家人正式成為我的家人，可以叫奶奶和大姑奶，未來高低起跌都有家人陪我們度過。」會否立即生B？鄭俊弘說很多人叫他們生B，大妗姐說要生5男2女。何雁詩表示暫未有生育計劃，不會立即進行，她笑說：「不知能否生咁多個，但我會盡力。」之後他們換婚紗及禮服行禮，因場地有限，只邀請約50名親友，晚上於餐廳舉行晚宴派對。

陳瀅蔡思貝讚新郎好sweet

陳瀅與蔡思貝讚新郎鄭俊弘好sweet，知道何雁詩喜歡美人魚，便以美人魚打扮唱《美人魚》主題曲。蔡思貝說音樂一起她就哽咽，被陳瀅笑眼淺，容易感動，她們希望一對新人永遠開心快樂。問到下一個到哪個姊妹出嫁？她們齊說吳嘉熙。賴慰玲說會叫兒子踩一對新人的牀，因為兒子幾靈，何爸爸聽到都話好，希望令何爸爸抱孫願望盡快成真。吳嘉熙稱期待鄭俊弘與何雁詩快些生小朋友。

記者：柯美

攝影：孫華中

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