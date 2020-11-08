梁詠琪為大自然出力 女兒Sofia立志拯救動物

【明報專訊】梁詠琪昨日以世界自然基金會大使身分，到米埔自然保護區出席「步走大自然2020」籌款活動起步禮。

梁詠琪表示20年前已到非洲了解保育工作，時至今日仍能為大自然出一分力，感覺很難得，她說：「以前仍是少女，將環保信息帶給歌迷，現在成為媽媽責任重大，要教育下一代。」她透露5歲女兒Sofia很喜歡動物，志願做有關拯救動物和環保護地球的職業：「我個女平時好喜歡畫動物，上網收看有關拯救人類和動物的片段，我都有講解現實情况，照顧動物要做清潔工作，她有點猶豫。」

梁詠琪稱女兒本想一起出席活動，但自己怕兼顧不來，打算下次才帶女兒來親近大自然，「現代小朋友生活很不同，2020年因疫情要上網學習，取消戶外集體活動，不過多了親子時間，女兒學的兒歌和數學口訣，我都能背出」。她回想以前工作停不了，今年受疫情影響工作減少，讓她多了時間學陶瓷、整麵包及做義工。

疫下體驗儲蓄重要性

談到不少藝人在疫下靠「食老本」過活，她說：「好彩自己有儲蓄習慣，組織家庭後更明白這個觀念，現在親身體驗到儲蓄的重要。」她有教育女兒不要亂花錢，學習需要和想要的分別。

記者：鍾一虹