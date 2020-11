「打老婆」誹謗官司敗訴 尊尼狄普被飛出《怪獸3》

【明報專訊】《魔盜王》尊尼狄普(Johnny Depp)早前入稟控告英國《太陽報》誹謗他「打老婆」,本月初英國法院判他敗訴,指《太陽報》的文章已被證明「大致屬實」。華納電影隨即宣布他有份主演的《怪獸與牠們的產地》第3集要換人。尊尼前日亦發聲明稱會就誹謗官司上訴,並稱被華納電影要求辭演《怪獸3》的邪惡巫師葛林戴華德(Grindelwald)一角。

誹謗官司源於2018年英國《太陽報》一篇題為「『打老婆』尊尼狄普參演新《怪獸》電影 羅琳真感到高興?」的文章,當時尊尼狄普與《水行俠》安柏赫特(Amber Heard)的離婚官司中,後者聲言遭到對方家暴。有指這宗誹謗官司,揭露了尊尼狄普的混亂生活方式,並毁掉其聲譽,尤其當法官裁定他敗訴,指出尊尼狄普雖已證明提出誹謗訴訟的必要要素,但被告也證實了刊登的內容大致屬實。

尊尼狄普前日在社交網發出簡短聲明,聲稱被華納電影要求辭演《怪獸與牠們的產地》第3集。他又感謝影迷的支持、信任和鼓勵。尊尼在聲明中表示,「我希望讓你們知道,我被華納兄弟要求辭演『葛林戴華德』這角色,我已同意,也尊重他們的要求」。他強調自己意志堅定,對於誹謗官司「超現實」的判決結果,將繼續上訴。

《怪獸與牠們的產地》(Fantastic Beasts and Where to Find Them)是《哈利波特》前傳,由金像影帝艾迪烈梅尼(Eddie Redmayne)主演,尊尼狄普亦有份演出,扮演邪惡巫師葛林戴華德,並出現在續集《怪獸與葛林戴華德之罪》(Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald);原定第3集他也有份演出,並預計2022年夏天上映。華納電影方面則表示,電影開始製作,將重新選角演出。