孔劉親筆簽名贈粉絲Lisa

Blackpink的YouTube節目原定昨日播出最新一集，但她們探訪熊貓時化了妝，引來內地網民不滿，所以臨時抽起有關部分。

Blackpink成員Lisa（圓圖）早前表示，孔劉是她的理想對象類型，後者日前宣傳新片《複製人徐福》時稱，已給對方送上親筆簽名。

【明報專訊】韓國女團Blackpink現年23歲的泰籍成員Lisa，早前在綜藝節目《認識的哥哥》提到41歲男星孔劉是她的理想對象類型，尤其看過《鬼怪》後，更變成他的粉絲。近日孔劉宣傳下月上映的新片《複製人徐福》期間被問及此事，他自言也看到相關報道，並已送了親筆簽名給Lisa，更說非常感謝對方喜歡自己的作品。

提起Blackpink，早前在YouTube推出綜藝節目《24/365 with BLACKPINK》，原定昨日播出最新1集，不過早前的預告片段中，4名成員前往動物園探望首隻在韓國出生的熊貓「福寶」。其中成員Lisa跟Jisoo戴上手套與飼養員一起製作熊貓飼料，並按職員指示，觸摸熊貓的手，檢查牠的健康狀况，Jennie則抱起熊貓，展現愛心一面。雖然她們接觸熊貓期間，均戴上口罩、手套並穿著保護衣，但因臉上有化妝而惹起內地網民不滿，指化妝品會令熊貓感不適，強調內地早有規定，不是專業飼養員的話，絕不能接觸熊貓，要求節目交代。

Blackpink所屬的YG娛樂昨日發聲明稱，Blackpink接觸熊貓，都是在專業獸醫和飼養員的參與下，遵守嚴格的防疫管理及衛生守則，成員都穿戴衛生手套、口罩及防護衣物；每個場景切換時，成員都有消毒雙手及鞋履等；不過原定昨日播出的一集《24/365 with BLACKPINK》關於熊貓的部分決定抽起。