湯賀蘭新造型 蜘蛛俠都要戴口罩

【明報專訊】《神棄之地》男星湯賀蘭（Tom Holland）本月初開始為《蜘蛛俠3》開工，日前他更新社交網Instagram，上載在片場穿著蜘蛛俠戲服的照片，最特別是包到實的蜘蛛俠也戴上口罩，湯賀蘭乘機呼籲粉絲記得戴口罩防疫，更自言戴了兩個。不過湯賀蘭沒有明言蜘蛛俠這身防疫造型，是否會出現在電影中。此片預計明年12月上映，前兩代蜘蛛俠：杜比麥奎爾（Tobey Maguire）及安德魯加菲（Andrew Garfield）也會客串。

提起安德魯加菲，1980年代著名英劇《故園風雨後》（Brideshead Revisited）將會重拍，安德魯會參演外，《龍紋身的女孩》朗妮瑪拉（Rooney Mara）、金像影后姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）、《爭寵》祖艾雲（Joe Alwyn）、《別問我是誰》賴夫費恩斯（Ralph Fiennes）據報亦在演出名單。《故園風雨後》改編自伊夫林沃（Evelyn Waugh）的同名小說，描述英國信奉天主教貴族家庭的興衰，當年劇集的主角包括謝洛美艾朗斯（Jeremy Irons）及羅蘭士奧利花（Laurence Olivier）等，備受好評。