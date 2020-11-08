【開箱】《The Penthouse》貧富鬥爭 「狗血」情節

李智雅（左）與嚴基俊（右）住在豪宅「Hera Place」頂層，也代表了他們的身分地位。

【明報專訊】韓國SBS電視台新劇《The Penthouse》上月26日首播，講述為躋身上流社會的女人，渴望進駐最頂級豪宅，逐漸變成金錢奴隸，並如何成為房地產大鱷的故事。由《太王四神記》李智雅、《愛上女主播》金素妍及《麵包王金卓求》柳真（Eugene）主演，《皇后的品格》導演朱東民與編劇金順玉合力炮製。

樓層與地位成正比

此劇開播前已表明開拍兩季，每季20集，合共40集。自播出後收視節節上升，明日會播出第5集，至於第4集上下部分錄得10.8%和13.9%收視，瞬間最高達16%，成績理想。韓媒指韓國SBS電視台新劇《The Penthouse》每集製作費6.7億韓圜（約460萬港元），雖不是歷來最高，但比起過往周一二播出的家庭題材韓劇，製作費算不菲，可見SBS對此劇充滿信心。香港觀眾可透過「黃Viu煲劇平台」同步收看。

《The Penthouse》講述首爾江南區樓高百層的高級住宅「Hera Place」，住客都是非富則貴的上流人，特別是頂樓的一家，更是擁有最高權力人物，堪稱「Hera Place」主人，而且住得愈高層數代表地位愈高，突顯階級分野。「Hera Place」頂樓女主人是「富二代」沈秀蓮（李智雅飾），丈夫朱丹泰（嚴基俊飾）是房地產大王，於世界各地都有其投資興建的物業，「Hera Place」正是他的傑作之一。

居於85樓的是著名女高音千書真（金素妍飾）與其醫生丈夫河允徹（尹鐘焄飾）；前者是「富二代」，自小熱愛音樂，畢業於清雅藝術高中，為人充滿野心，求學時期曾因不甘在比賽輸給家境清貧的同學吳允熙（柳真飾），於是使橫手奪得大獎。吳允熙不忿失落獎座與千書真爭執，被對方用獎盃割傷頸部，千書真還誣衊她傷人，吳允熙被迫中途退學，現時任職無牌地產經紀。

兩人大打出手這幕，吳允熙被割傷後血流成河，千書真將對方的血抹在自己身上，偽裝受傷，並蒙騙所有人，這樣的劇情是否太兒戲？難道想暗喻只要有權勢，大話也能變成真？

暴力畫面列為「19禁」

沈秀蓮、千書真及吳允熙的女兒分別爭取入讀「清雅藝術高中」，三人因而碰頭。秀蓮女兒朱碩京（韓智賢飾）仗着父親是學校的資助人，不用功也必被取錄。千書真的女兒河恩星（崔藝彬飾）沒有歌唱天分，但媽媽嚴厲鞭策，背着沉重壓力。由於千書真是「清雅藝術高中」話事人，所以河恩星也必能入讀。吳允熙女兒裴璐娜（金賢秀飾）遺傳母親美妙的聲線，但無權無勢，還因為母親與千書真有積怨，入學之路困難重重。投考當日，還突然殺出表現滿分的自修生閔雪雅（趙秀敏飾），裴璐娜只能成為候補。

首幾集主要講述幾個家庭的子女為考進藝術高中所發生的連串事件。看來跟去年高收視韓劇《天空城堡》的情節有點相似，但《天》劇描述角色之間你虞我詐比較細緻，《The Penthouse》的人物卻描寫得較誇張，喜怒哀樂全放在表情。最不合理是戲中有財有勢的上流人物，動不動就出手打人，例如住「Hera Place」45樓的暴發戶姜瑪莉（申恩慶飾）的女兒珍妮與裴璐娜爭執，雙方家長在學校也大打出手，難怪開播不久，就因暴力場面接到投訴，SBS更將第4集定為兒童不宜收看的「19禁」級別，其後集數也因應內容而修訂觀看級別。

除了為子女前途而爭鬥外，各家庭成員也藏着不為人知的秘密，譬如沈秀蓮的女兒甫出生已昏迷，但原來不是她親生的，現任丈夫朱丹泰不但是殺死其女兒生父的真兇，更將她的親生女送到孤兒院，把昏迷嬰兒偷龍轉鳳，閔雪雅才是她的親女，但因為得悉朱丹泰與千書真的姦情，而遭神秘人推下樓慘死，目睹一切的秀蓮誓要為女兒報仇。另一方面，朱丹泰不是正當商人，他指使黑社會收地重建賺取暴利。此劇集合尋親、不倫、欺詐、復仇等元素，充滿「狗血」劇味。

劇中的「Hera Place」，在首爾也有類似豪宅：位於樂天世界主題公園附近的樂天世界大廈（Lotte World Tower），樓高123層，是當地最高建築物，當中包含大型商場、酒店、辦公室及服務式住宅，是專為上流人打造的高級房地產，也是韓國平均呎價最高的物業之一。