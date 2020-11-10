68歲洪金寶暫不言休 毋懼周身傷 搏到盡至機能退化

【明報專訊】「影壇大哥大」洪金寶被形容為「最靈活胖子」，體重曾高達250磅，但他在鏡頭前的敏捷身手令人讚嘆。洪金寶是七小福的老大，在圈中輩分高，由於體型加上拍動作戲令他的身體受創傷，曾要坐輪椅出入。近日他接受鄭丹瑞網上節目訪問，大談入行受傷史，68歲的洪金寶笑稱現時還能大聲鬧人，暫未想退休，有機會仍會搏到盡。

娛樂組

洪金寶一向愛美食又愛雪茄等，生活習慣影響健康，因心臟問題曾3次通波仔，受糖尿病困擾，體重令膝頭負荷過重，有段時間要坐輪椅出入，醫生勒令他減肥。

洪金寶今年跟譚詠麟飯敘，顯得消瘦不少，健康狀况令人擔心。原來是新抱周家蔚幫老爺減肥，以「16/8斷食法」、戒吃澱粉質等為他減磅。兩個月前他出席導演陳木勝喪禮，不用坐輪椅，撐拐杖的他步履輕快。

手腳依然靈活

日前洪金寶接受鄭丹瑞（阿旦）的網上節目訪問，見他面色紅潤兼精神不俗、中氣十足，坐着雖現大肚腩，但說得興起時還即場耍兩招，手腳相當靈活。

阿旦稱他瘦了，洪金寶笑說：「個個話我瘦咗就瘦咗囉。」阿旦提到多年前探《七小福》班，見奇景一幕是洪金寶在場指導武師動作，說不是這樣打空翻，話口未完見他即場示範，甚至沒有助跑，令他難忘。洪金寶笑言沒印象，因為這些場面太多了。

拍跳樓戲險失禁

洪金寶回憶拍戲受傷經歷，1970年代到韓國拍吳宇森執導的《少林門》，有一幕在兩層樓高的地方，要翻過欄杆再跌落樓下，還要撻爛張枱，完成拍攝後，他不許周圍的人行近，洪金寶說：「當時我話『你唔好郁我，你一郁我就標喇』，就係撻到標屎，要忍住唔好講嘢，等嗰啖氣過咗就冇事。」

阿旦問他身體有幾多個地方受傷？洪金寶笑說：「我就知道𠵱家自己已經冇料，傷就傷晒，雙手斷過3次，最後一次斷手腕，就是當年拍《最佳福星》。」他憶述當時要跟劉德華和另一演員對打，再衝出去跟一個日本人對打，他在兩級樓梯高，雙手按着兩邊「起雙飛」兼雙腳向前踢，豈料他「撻」落地後，有人叫他再拍多次，洪金寶當時說：「唔得喇，我隻手斷咗。」之後要立即去醫院打石膏，護士奇怪他在醫院仍有講有笑，問他不覺得痛嗎？當時他回應說難道喊嗎，打完石膏的他更回片場繼續拍攝。

退化時不會獻醜

對於很多人叫洪金寶退休，他說：「我會諗點解要退休？我仲講到嘢，可以鬧人。我諗到嘢又講得到，點解要退休？上天畀我呢啲做乜？當自己真係退化晒，咁自然費事出醜。」

洪金寶表示不是不想退休，只是想真的做不到的時候才退休，他稱現在仍有機會，也會盡量去做。