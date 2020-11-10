預告激咀戲播出 張曦雯讚羅子溢吻技純熟

【明報專訊】羅子溢（前名羅仲謙）、張曦雯（Kelly）、韋家雄、張秀文昨日出席劇集《木棘証人》宣傳活動，席間分組玩遊戲，韋家雄聯同其他演員抱起Kelly，讓她大曬美腿；羅子溢擁有麒麟臂，反成遊戲障礙，未能做出反手擺甫士動作。

子溢和Kelly一起受訪，預告快將播出二人的激吻戲，希望可刺激收視，子溢說：「這場戲在電視尺度算激，拍攝了兩三分鐘，不知剪出來是否一樣時間。」

他和Kelly互讚是好對手，Kelly笑稱子溢接吻技巧純熟，是另一種演技考驗。問他們怕不怕另一半睇到接吻戲呷醋？Kelly說：「男友有追看，但不是一起看就不會尷尬，我到時安排自己出街食飯。」子溢就稱控制不了老婆收看，相信對方會用欣賞角度，但知道朋友追劇好肉緊，他說：「之前有一集講張秀文阻住我親Kelly，朋友嬲到爆粗。」

有報道指子溢與老婆楊茜堯（前名楊怡）花40萬找師傅改名，催運追仔和爭視帝，子溢澄清新聞誇大，他說：「多謝大家睇得起我，個花費沒那麼多，主要是為長輩、女兒健康，不是自身攞獎，女兒出世後，就明白生小孩要隨緣。」

張秀文撐韋家雄爭視帝

55歲韋家雄在電視台捱苦多年才當上男主角，他不覺得是遲來的春天，並謙稱：「今次演出贏口碑，全靠編劇寫得好。」至於有否信心爭視帝，他放笑彈說：「想都不敢想，坐到頒獎禮男主角的一排櫈已開心，若有獎就最好啦。以前攞過最佳男配角，今年最有信心奪『最佳不察覺獎』。」身邊的張秀文自爆是韋家雄粉絲，必投他一票，並說：「他平時好搞笑，講什麼我都覺得好好笑。」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳