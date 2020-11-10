肥媽拍片報平安 落淚憶述老公遺言

【明報專訊】肥媽（Maria Cordero）的葡籍丈夫Rick於上周四不敵癌魔離世。兩人結婚21年，一直非常恩愛，肥媽痛失摯愛，傷心欲絕不想見人，令不少好友擔心，故她前晚在facebook上載片段，向關心她的人道謝報平安。片中穿上全黑素服的肥媽，一臉憔悴，在家中愛犬包圍下，說出Rick對她最後的說話，其間多次落淚，看得令人心酸。

iPad紙紮祭品給亡夫

肥媽稱知道很多人關心她，叫大家不用擔心，有家人與朋友輪流陪伴，還有家中狗狗很懂性，總伴在左右給她安慰。肥媽談及Rick的離開，說在半日內由老公提出要入醫院，最後跟孫女講電話，然後瞓覺，很安詳地離開，她說：「我估唔到，真的太突然，但是他修到的。他臨走叫我多些跟朋友、家人一起，因自他患病，這幾年要照顧他，我都少出街。」雖然Rick信奉天主教，但生前喜歡看肥媽做網上烹飪節目，還說會繼續看，所以肥媽會燒iPad紙紮祭品給亡夫。

肥媽表示目前先辦好老公的後事，不是很想見人，待所有事辦完，希望疫情快點走，大家可聚一聚。Rick將於本月17日在香港殯儀館設靈。

娛樂組

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