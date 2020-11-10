邵仲衡見慣靚女難受引誘 結婚19年 免招煩惱謝絕出軌

【明報專訊】邵仲衡在ViuTV新劇《暖男爸爸》與年輕時心中的「女神」張可頤合作演夫婦，表面上很愛太太，對老婆言聽計從，實質瞞着她搞婚外情。現實生活中，邵仲衡和太太結婚19年，有數年更在內地做生意，與老婆聚少離多，不但沒受外界引誘做出越軌行為，亦沒有所謂的七年之癢，他說：「做演員，見的都是眾人偶像，什麼靚女未見過，港姐我都合作過3個，還有親熱戲，又攬又惜都無問題，把持到，在外應酬怎會控制不到。現在人大了更加不會有出軌之心， 費事自尋煩惱。」

記者：柯美

攝影：劉永銳

對於夫妻相處之道，邵仲衡有自我一套，稱最重要是給予大家空間，不要「打爛沙盆問到篤」，面對太太的質疑與質問，不識回答，寧願不答，待想清想楚，才給太太一個答案，他說：「好過敷衍了事，她若察覺你情緒不安，定必步步進逼追問， 大家說話不客氣，愈鬧愈僵就爆煲，一發不可收拾，離婚收場，我見不少。」

從不望子成龍

邵仲衡育有兩子，分別16歲和17歲，目前在英國讀書。在單親家庭長大的他不是溺愛孩子的「暖男爸爸」，從小就訓練孩子要獨立，給予他們自由度和空間，他說：「時代不同了，我也年輕過，都不喜歡被人管束，在他們13歲之前，我會從旁觀察，引導他們，但不會講要點做，讓他們自由選擇，當然都會有我的底線，沒刻意約法三章，但他們知道有什麼可為，有什麼不可為。13歲之後就不再管束他們，大家做朋友，相處得很融洽。」

他從不望子成龍，認為這樣對兒子和自己均造成壓力，邵仲衡說：「開心健康最重要，我睇到香港情况有變，數年前已將他們送往英國升學，讓他們早點適應外國生活，訓練他們獨立，我的家人又在當地，可以有個照應。英國是好搖籃，孕育出很多人才，小朋友在這種環境和朋友氛圍下，成績被比下去，自自然然就會讀書，根本不需要逼。」

不喜無綫似工廠

自覺是異數的邵仲衡，離開娛樂圈多年，4年前重投這個圈的懷抱，當時他已年過50歲，但機會仍接踵而來，拍ViuTV劇集、做舞台劇、拍電影，去年還演出日本電影《大阪故事2020》（Come and Go）並入圍今年「第33屆東京國際電影節」。

雖然最近不少藝人如周家怡、高鈞賢等回無綫，但邵仲衡無意回巢，因為他不喜歡無綫的生產線工作模式，他說：「老生常談，如果有好的故事，我又相信自己做得到，可以為個劇增值，不排除重返娘家，但齋撈就不好了。我喜歡拍ViuTV劇，因為與不同單位合作，嘗試很多東西，題材又創新，無綫和以前亞視都不會拍的，當中有成功，亦有失敗，但成績是靠經驗累積，將來可能成為主流，所以再回來，這幾年我fully enjoy拍戲。」

場地提供：富衛1881公館

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