中美電影節《葉問4》奪4獎 甄子丹鄭秀文稱帝封后

【明報專訊】受疫情影響，第16屆中美電影節取消頒獎典禮，香港時間昨早在網上公布「金天使獎」的各獎項得主，鄭秀文（Sammi）和甄子丹分別憑《聖荷西謀殺案》及《葉問4：完結篇》封后稱帝，為港爭光。《聖》片還獲頒年度金天使獎電影；《葉問4》另外包辦金天使獎年度最佳製片人、最佳導演及最最佳男配角，合共奪4獎。

娛樂組

Sammi曾憑《聖荷西謀殺案》入圍角逐第39屆香港電影金像獎最佳女主角，雖然最後不敵《少年的你》周冬雨，但早已被公認為影后級；她在今屆中美電影節終獲肯定，榮獲年度最佳女主角殊榮。Sammi發表得獎感言時多謝中美電影節的所有評委，此獎對她來說意義非凡，不單是鼓勵，亦是對她演出上很大的認同。Sammi除多謝英皇電影公司外，特別多謝《聖》片監製朱嘉懿，稱當初是後者一定要找她演出Ling姐這角色；之後還多謝導演潘源良，以及佟大為、蔡卓妍、林嘉華、譚耀文等戲中好拍檔。

Sammi亦希望藉着今次得獎，帶給大家一些啟發和鼓勵，「如果你正在電影路途上有很多夢想，在追夢過程中，會有很多掙扎、困難，也曾跌倒過很多次。你要抓緊自己目標、抓緊方向，不要害怕困難，希望有一日，你們都能夠達成心目中對電影的理想與夢想！」

甄子丹多謝觀衆熱愛葉問

同時奪得年度最佳男主角及年度最佳製片人的甄子丹致謝時稱非常榮幸，以及感謝中美電影節的認可，又多謝觀眾多年來對他扮演葉問的熱愛。拍戲多年，他認為電影行業具挑戰和好玩，「讓我最感到自豪的是，電影可以讓任何人，不分國籍、膚色、語言、宗教，感受到故事裏的味道與精神，透過一個成功的角色，不僅可帶給觀眾極大喜悅，更會被角色的魅力和感染力所打動」。