張曦雯 攞完視后再結婚生仔

張曦雯（中）參加華姐奪得冠軍後加盟TVB，有說她的樣貌不斷進化，因此曾公開13歲時拍的照片（圓圖），以證一直天然。（資料圖片）

【明報專訊】選美出身的張曦雯（Kelly）一向予人高貴形象，最近在劇集《木棘証人》飾演性格巴喳、尖酸刻薄的律師，首次挑戰拍喜劇，終可放下高高在上的包袱，她稱都希望轉走貼地路線，贏得觀眾共鳴。30歲的Kelly事業愛情兩得意，想趁後生博得視后殊榮，暫時對結婚生仔Say No。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

Kelly在香港出生，9歲時移居美國，在當地成長，2012來港參加國際中華小姐競選奪冠。當過模特兒、明珠台主播的她，被網友評有樣貌、有身材、有學歷；自從直播打機爆英文粗口展現真性情，更獲封號「打機女神」。

首拍喜劇 做定功課

Kelly表示女神光環無形中局限了她的演出：「演戲有前設，從腳上對高跟鞋拍到上身見靚樣，好似有個框框。」平日她很隨性，樂意在社交平台分享打機和生活，也感謝公司畀機會在《木棘証人》作新嘗試。戲裏她牙尖嘴利又霸氣，跟她現實性格反差大，「我本人好冷靜，好少發嬲鬧人，自己不擅辯駁，小時候跟細佬鬧交，找不到詞語表達自己，就會流眼淚。以前做過主播，是靠模特兒台型，其實是扮鎮定，滿腦空白」。

今次是Kelly處女拍喜劇，她覺得在拿揑角色方面好大難度，要巴喳鬧人而搞笑、可愛，故開拍前做好多功課，翻看全智賢主演的韓片《我的野蠻女友》、鄭裕玲與黃子華合作的神劇《男親女愛》來參考，好彩也遇到好對手羅子溢（前名羅仲謙）、韋家雄擦出火花：「謙仔請食油渣麵消夜打好關係，又鼓勵我放膽去做，大家建立了信任和默契，再加上謙仔與家雄哥常在片場搞笑撞花火，成件事好好玩。」

Kelly笑稱演喜劇上癮，盼開拓諧星路線：「有場戲講我受藥物影響，情緒好高漲親近謙仔和食麵，好多醜態走出來，自己演繹時好放，盡量去配合劇本。有渠道可不顧樣貌表達自己，作為演員是個解放，今次有做回自己的感覺，貼地少少，以前高貴形象有點離地。不過聽監製和好多前輩講，搞笑不容易引觀眾笑。」她又自認笑點低，經常累同劇演員NG：「NG片段好多，不過監製話難剪，謙仔、家雄哥搞笑時有爆粗。」

美貌進化 化妝有功

Kelly去年奪無綫「飛躍進步女藝員」獎後，愈來愈得寵，獲公司力捧為當紮花旦，上位好快，但她自覺是小薯，入行頭5年都是做主持，靠默默耕耘捱出來：「有一年台慶，我企到第二排中間，開心到喊，不相信自己能跟從小睇到大的明星並排。」她形容發展機會得來不易，且非常珍惜，去年專程返美國進修演技課程：「我不想演出令人失望，經常自己批評自己，好苛刻，大壓力到在家爆喊。上年去L.A.進修，還學識做演員的心態，要活在當下，細味生活細節幫助創作角色，凡事不要看得太重，但拍《踩過界II》都有喊，劇種好沉重，自己新加入怕不被接受，初初又未掌握到節奏。」她透露為免壓力爆煲，已戒睇網友評論。

提到網民質疑她的美貌不斷「進化」，有整容之嫌，Kelly說：「如果大家覺得我天然的樣貌，靚到離地難相信，我會當讚美，多謝大家。我個樣由做模特兒開始，已試過化不同妝，做3間銀行代言人，而沒人認出是同一個人，化妝真的令我好大變化。有人搵一張相出來，說跟我以前不同樣，我亦可以搵20張相畀你睇，是跟我細個一樣。」她強調推崇天然美，以大美人林青霞和鍾楚紅作榜樣，平時很注重護膚工夫：「我媽咪、爹哋都保養得好好，別人以為爹哋是我哥哥。媽咪年輕時當過美容師，我10歲就識用洗面膏清潔，希望遺傳他們不老基因啦；不過拍劇大壓力，面上有時會生粒粒，所以我會定期做美容療程。」

工作狂 怕錯過機會

除了演藝工作發展順利，Kelly的感情生活同樣甜蜜，與36歲外籍男友Mark Brunyez拍拖兩年，最近愛得高調：「我覺得自己幾幸運，男朋友好支持、理解我，既然發展穩定，我進修完回港就決定公開，不想收埋太多事，自己都冇做錯，大家對我公開拍拖亦幾接受。」

若男友此刻求婚，會否答應？Kelly妙答：「不會，好直接，所以他應該都不會，他知我是工作狂，現在30歲不衝，怕錯過機會，現在我們過得開心就好，想太多未來會好大壓力。」攞完視后才結？她笑說：「這是個不錯的時機，有天我站穩了，放下工作再回來都可繼續做時，就可以結婚。以前想26歲結婚，到我今年30歲，對結婚生仔沒什麼憧憬，想像不到生小朋友點教，若有BB會開心，冇BB都有好多事可以做。」

場地：The AIR （The ONE）

髮型：SingTam@pi4.hk

化妝：Janice Lam @glowmakeupacademy

服裝：Alexander Mcqueen

形象指導: Cheryl YAM

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