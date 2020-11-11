黎諾懿下廚再發生搶火 燒燶睫毛頭髮

陳詩欣（左）自言跟陸浩明（右）的女友撞名，經常被網友誤會兩人是一對。（攝影：鍾偉茵）

【明報專訊】黎諾懿、陳敏之、陸浩明、陳詩欣昨日出席網購平台宣傳活動。黎諾懿與陳敏之最近一起主持飲食節目《今晚請客》和《疫境廚神秋冬盛宴》，而且會合作台慶表演環節，因而頻頻見面。敏之多得諾懿帶挈演出機會，後者也承認自從做飲食節目，多了機會掙外快和產品贊助，他說：「我好鍾意試新產品，歡迎刀、鑊、煲、電器、廚具贊助。」

諾懿提到日前入廚，第二度發生搶火小意外，他說：「我煮焦糖蘋果，可能個爐太熱，我下廚時又跟嘉賓傾談，一不留神搶火，燒燶了睫毛和頭髮，回家後要找太太幫我修理毛髮，不過拍出來個畫面好靚。」敏之表示當時在旁目睹過程有點驚險，火頭在諾懿面前經過，她不太驚，但提醒大家煮食要小心。

陳詩欣任余香凝姊妹團

陳詩欣的好姊妹余香凝（Jennifer）下周出嫁，她透露和廖子妤有份擔當姊妹團，已接到準新娘的指引，在接新娘玩遊戲環節，要愛惜準新郎。

詩欣目前有拍拖兩年的圈外男友，感情穩定，她準備在婚禮上搶花球，希望做下一個新娘，「上次跟Jennifer去婚宴，她搶完花球就做新娘，現在幾個好姊妹之中只剩我未嫁」。詩欣又笑言跟陸浩明（6號）女友撞名，經常被網友誤會跟6號是一對。

陸浩明勸肥媽別急於復工

6號知道肥媽Maria Cordero承受喪夫之痛，最近正處於閉關狀態療傷，身為契仔的他有發短訊慰問：「我聽到她丈夫離世消息都突然和難過，好明白肥媽的傷痛，因為她和丈夫好恩愛的。肥媽暫時不想見人，但有回覆我，又拍片回應大家的關心，見她情緒仍波動，我勸她不要急住工作，要保重身體，等時間讓心情平復，總之我隨傳隨到，17號她丈夫舉行喪禮，我一定會去幫手。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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