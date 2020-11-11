《全民造星》創疫市奇葩 姜濤密接job 監製花姐霸氣拍廣告

【明報專訊】ViuTV《全民造星》捧出組合MIRROR與ERROR，成員各有發展。2020年受疫情影響，不少藝人也公開呻無工開，包括陳奕迅也說近乎零收入，自嘲患急性發錢寒。不過姜濤一直忙個不停，代言的產品包括電器、食品、飾物精品與服裝等。早前他到台灣拍劇，一樣接到護膚品牌廣告。至於ERROR也不遜色，拍攝主題公園電視廣告，又有電訊公司廣告。想不到《全民造星》的「造星者」花姐（黃慧君）也被睇中，接拍虛擬銀行電視廣告。

娛樂組

姜濤在台灣拍劇趁空檔拍攝護膚品牌廣告，分享入行後的經歷與目標。他說：「我今年21歲，自從2018年在《全民造星》比賽奪得冠軍後，紅館演唱會就變成為我今後努力追求的目標。」聖誕將至，他透露已挑選了不同的護膚品，附上親筆簽名送給粉絲做聖誕禮物。好識做的姜濤，更揀了潔面泡沫、潤唇膏、hand cream與香薰送給監製花姐，還賣口乖說：「因為想花姐時刻都香噴噴同滑嘟嘟。」

未知姜濤是否早知花姐躋身廣告明星之列，特意為她挑選不同護膚品，保持儀容。花姐主演的廣告前晚播出，化了妝穿上西裝外套的她，以一貫霸氣出場，教打工仔如何要求老闆加薪。花姐的廣告播出後，惹起「全民造星」粉絲熱議。

導師不顧儀態爭隊員

ViuTV正播映《全民造星III》首輪比賽，從83名參加者選出50名入圍，花姐在幕前依舊「惡死騰騰」，雖然參賽者中不乏具知名度的藝人，但花姐照樣狠批，導師林二汶與彭秀慧的表現同樣成焦點，3人在房間透過電視觀賽，不能干預評判的決定，她們的反應極爆笑，林二汶與彭秀慧不時為爭隊員而不顧儀態「郁手郁腳」成節目亮點，引起網民留言表示最想睇是「房裏面的3個女人」。

此外，MIRROR成軍兩周年，各成員被安排不同工作，月中他們推出首張專輯《One and All》，有兩個版本，是雙CD兼附送MIRROR造型寫真與海報。