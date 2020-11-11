台灣片《怪胎》涉抄襲《寵我》 遭入稟禁在港上映

《寵我》在全球獲得149項電影殊榮，主演的羅冠蘭更憑此片奪得兩個影后獎。

台片《怪胎》（左圖）被指涉抄襲《寵我》（右圖）的情節，其中主角的雨衣與手套等造型甚相似。

【明報專訊】林柏宏與謝欣穎主演、廖明毅執導的台灣片《怪胎》在今屆金馬獎獲6項提名，包括最佳男女主角、新導演、攝影、視覺效果與美術設計，備受注目。

《怪胎》本月中在港上映，惟馬來西亞一間電影公司稱《怪胎》侵權，涉抄襲該公司旗下獲獎無數的電影《寵我》，入稟高等法院申請禁制令，禁止《怪胎》在本港上映。

案件原告為JK Holdings Ltd；3名被告分別是「牽猴子整合行銷股份有限公司」、「滿滿額娛樂股份有限公司」，以及台灣導演廖明毅。據入稟狀，馬來西亞電影《寵我》（Million Loves in Me）於2017年上映以來，在全球獲取149項電影殊榮，而原告則擁有該電影的所有版權。

情節造型相似

原告在入稟狀指稱，另一由案中首兩名被告擔任製作公司，第三被告擔任導演的台灣電影《怪胎》，涉嫌抄襲《寵我》，指《怪胎》在描繪強迫症時，同樣採用雨衣、手套、口罩、垃圾袋等物件，以及近似的色調。《怪胎》今年11月在香港上映，行為使原告蒙受不利，故向法庭索償，並尋求禁令，禁止3名被告繼續侵權行為，以及禁止《怪胎》在本港上映。

《怪胎》是亞洲第一部以iPhone拍攝的奇幻愛情電影，戲中男女主角同樣患有強迫症。《寵我》有香港演員羅冠蘭參與，此片先後為她奪得兩個影后獎項，包括聖地牙哥獨立電影展最佳女主角。

《怪胎》期如上映

《怪胎》監製陳怡樺回應抄襲指控，她說：「莫名其妙，那部片我們連聽都沒聽過，更別說看過，也完全不清楚那部片在描述什麼。」

「牽猴子整合行銷股份有限公司」透過律師發聲明，稱《怪胎》電影內容是原創故事，被指涉抄襲損害導演廖明毅名譽，會追究法律責任。《怪胎》如期11月19日在香港上映。

【案件編號：HCA 1896/20】

記者：何進康