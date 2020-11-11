【開箱】《節日限定之戀》能成為密友大概總帶着愛

【明報專訊】聖誕將至，影視串流平台Netflix即將推出多部應節電影及劇集，好讓觀眾足不出戶，都能感受節日氣氛，打頭陣的是《名瞞戇族》女星愛瑪羅拔絲（Emma Roberts）跟《極限追捕》型男陸克巴斯（Luke Bracey）合演的《節日限定之戀》（Holidate）。不過，別以為愛情片一定甜蜜蜜，有時候「鹹鹹哋」別有一番風味。

「盛女」找男伴

《節日限定之戀》上月28日在影視串流平台Netflix上架，隨即登上全球收視排行榜冠軍，截至昨日仍在本地熱播榜十大位置。同類電影如《訂做聖誕》、《我的聖誕旅館》只能緊隨其後，可見捧場者眾。新片由《Big爆任務》系列導演尊韋素（John Whitesell）執導，故事講述愛瑪羅拔絲扮演「盛女」絲隆，性格豪爽不拘小節，抽煙喝酒粗口橫飛，她跟法籍男友分手半年，依然餘情未了，因此拒絕再愛，然而來自家庭的催婚壓力，令她喘不過氣來，每次回家過節都如坐針氈。

聖誕節過後，絲隆在百貨公司偶遇陸克巴斯飾演的高爾夫球手積遜，驚覺二人同病相憐，男方忽發奇想，何不互相充當「過節伴侶」，既可推搪家人，又不需負上感情責任，可謂一舉兩得，自然一拍即合。

二人在除夕夜首次「約會」，積遜毫無顧忌地一邊喝酒，一邊品評派對男女；一身性感打扮的絲隆，亦毋須擔心男伴誤會她生性放蕩，這種「唔扮嘢做自己」的交往方式，令他倆感覺從未如此輕鬆自在過。

在往後的情人節、復活節，以至國慶日假期，他倆都有影皆雙，偶爾吵吵鬧鬧，亦不影響感情。雖然二人立下規條，雙方關係絕對不能越界，結果在酒精影響下，首次發生關係，其後在萬聖節舞會後再次打得火熱，反而成為分手導火線。

既然是應節的愛情喜劇，不難估計結局總是大團圓，至於復合過程，留待觀眾自行欣賞，雖然有點俗套，至少做到首尾呼應，還是值得捧場。

阿姨負責搞笑

《節日限定之戀》雖然收視一度稱冠，但在爛番茄網站的影評卻好壞參半，其中一名影評人表示，此片雖屬R級片（17歲以下觀眾需由家長陪同收看），仍嫌粗俗笑話太多，可謂一矢中的。戲中不少笑位，來自扮演蘇珊阿姨的《歡樂合唱團》女星姬絲汀卓諾威（Kristin Chenoweth）身上，她雖是絲隆家中長輩，然而性格開放，身邊男伴如輪轉，由特賣場售貨員到急症室醫生都來者不拒，跟固執保守的絲隆形成強烈而有趣的對比。

另一方面，王晶式「屎尿屁」笑話更幾乎貫穿全片，由開場交代絲隆回家過聖誕，侄兒在耶穌馬槽擺設上大便開始，到絲隆在萬聖節派對上誤服瀉藥導致失禁等，文人雅士或者覺得惡心，好此道者卻會大呼過癮。

總括來說，《節日限定之戀》很適合情侶或夫婦收看，如果想睇合家歡式應節電影，稍後在Netflix上架的《聖誕衝衝衝》（Holiday Rush）、《聖誕王子：皇家BB》（A Christmas Prince: The Royal Baby），以及動畫《克勞斯：聖誕節的秘密》（Klaus）等，或許就是這杯茶。