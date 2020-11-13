咀完羅子溢輪到張振朗 張曦雯望男友睇到眼火爆

【明報專訊】無綫台慶劇《踩過界II》下周一（16日）在翡翠台播放，昨日劇中演員蔡思貝、張振朗、張曦雯、雪妮、簡淑兒及姜麗文等於電視城出席宣傳活動。張曦雯劇接劇且咀嘴戲連場，她大爆男友睇完呷醋但又不敢講出口。參演《踩II》的秦煌本月1日在電視城外見暈跌倒送院，膊頭骨裂留院個多星期於前日出院，現場播出他的出院片段報平安。蔡思貝代表台前幕後送心意卡給日前宣布退休的75歲雪妮，全場藝人拍掌向雪妮致敬，令她感動落淚。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

《踩過界II》接檔《木棘証人》推出，參演這兩部劇的張曦雯稱慶幸劇種不同，相信不會令人混淆。是否怕觀眾睇厭？她笑說：「我好耐無出劇，碰巧兩部劇接力推出，大家不用怕，我已沒存貨，最快到明年底才會推出《白色強人II》，希望觀眾繼續支持，不要放棄我。」提到她在《木棘証人》跟羅子溢的咀嘴戲前晚播出，她笑稱男友呷醋但不敢表達，「我刻意出街食飯，男友睇完讚我做得好，但避開不講咀嘴戲。其實他愈覺得眼火爆，就代表我演出成功，我會惜一啖逗回他開心。不過《踩過界II》跟張振朗都有咀嘴戲，這是我工作，我想男友都要習慣」。

秦煌出院「因減肥過度出事」

72歲秦煌本月1日返電視城出席《踩過界II》宣傳，突然感頭暈跌倒，被送入院，照X光後發現膊頭骨裂，需留院治療。經個多星期休養，秦煌前日出院，無綫派出主播王鎮泉接他回家。昨日《踩過界II》宣傳活動上播出秦煌出院片段，見他坐在輪椅上，精神不錯。他透露兩星期後覆診，現在已經不痛，只是舉起手時仍有點痛，已好好多。他稱應休息至月底便OK。曾有傳他入院因心臟問題？秦煌表示其實跟他減肥有關，他透露5月搬入新屋後出現腰骨痛，痛到行不到，曾入院做磁力共振，發現尾龍骨位置有些神經線被脂肪遮蓋，之後開始減肥，腰圍已減7吋，可能太急進，所以行路有點體力不夠，導致今次意外跌倒。他在片段報平安：「我好番好多無乜事喇，精神好好。」

雪妮自爆聽覺退化記性差

雪妮早前宣布約滿無綫離巢息影。她昨日獲贈心意卡，張振朗亦獻花給她，其他演員齊拍掌致敬，她被感動落淚。雪妮表示百感交集，但去意已決，即使客串演出都不會接。她說：「我年紀大，要為健康着想，我兩隻耳要戴助聽器，始終聽覺退化，記性又差。之前拍了3部劇未推出，會盡本分幫手做宣傳，息影後閒時就游水、飲茶、睇電視，過悠閒生活。」

張振朗：拍親熱戲好大壓力

張振朗劇中享艷福，分別跟蔡思貝、張曦雯及姜麗文有親熱戲，他多謝監製畀機會，但拍攝時好大壓力，「我寧願拍100場打戲，都不想拍親熱戲」。蔡思貝明白男藝人拍親熱戲怕被誤會抽水，她力撐張振朗有風度，合作放心。蔡思貝日前在《#後生仔傾吓偈》節目分享情史，大爆前德國男友放棄所有、追來香港，可惜分手收場。她說：「其實我跟前男友仍有聯絡，大家做朋友互相關心。」問她會否為愛情放棄事業？她說：「劇中角色癲姐就會，我事業為重。」