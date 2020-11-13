單身謝嘉怡4年無人追 陳家樂想同連詩雅打機過聖誕

【明報專訊】陳家樂和應屆港姐冠軍謝嘉怡昨日到坑口出席商場聖誕裝置揭幕禮。謝嘉怡透露父母均在蘇格蘭，單身4年的她稱無人追，聖誕可能跟親戚聚餐。今年是陳家樂和連詩雅拍拖後首個聖誕，問二人如何慶祝，家樂表示要開拍新劇，未知能否放假，稱可以一起打機也不錯，還大讚連詩雅玩什麼都很叻。

記者：陳釗

謝嘉怡（Lisa）表示很開心今年首次在港過聖誕，但與在蘇格蘭很不同，曾任護士的她笑稱有時會在手術室過，她說：「蘇格蘭聖誕節早餐是吃雪糕，然後看聖誕電影再拆禮物，夜晚跟家人聚餐慶祝。今年未知點過，可能跟嫲嫲、姑媽和表妹吃飯，父母現時在蘇格蘭，出年1月中才來港。」問到可渴望聖誕有拖拍？Lisa笑言無所謂，已單身4年，並非她要求高，而是拍拖很花時間，之前想專注學業。現在多不多人追求？她笑言：「無呀，可能我敏感度不夠，而且我廣東話又不好。」

提名Lisa參選的肥媽，其丈夫Rick日前不敵癌魔病逝，她表示有傳短訊跟肥媽傾偈，難過一定會，看到肥媽在社交平台報平安的短片，她也忍不住哭了，並說：「給她多點愛，希望她心情快點平復。」

陳家樂送毛公仔冧女友

自稱「遊戲王」的陳家樂，現場挑戰夾公仔機，他笑言慶幸成功夾到，幾驚「遊戲王」稱號被褫奪。今年是家樂和連詩雅拍拖後首個聖誕，他透露將開拍無綫新劇，預計橫跨聖誕和新年，未必可放假，如果有幸收早或放假，希望與家人打邊爐或打機已足夠。笑問是否與女友連詩雅二人世界打機？他笑言：「也可，她玩什麼都叻，不過玩煮食遊戲更叻，但最終都是輸給我。（不用讓賽嗎？）不講了。」

祝福舊愛余香凝出嫁

追問女友連詩雅最叻是否揀男朋友？家樂即一臉害羞，稱不懂回答，轉移話題稱聖誕節最適合買公仔做禮物送給人。笑問女友攬住他，哪有手攬公仔？他尷尬說：「攬公仔『毛鬙鬙』舒服些，我『骨杉杉』不好攬的。」

此外，提到舊愛余香凝本周六結婚，家樂恭喜對方，並衷心祝福舊愛找到一個可以行到尾的人。