莊韻澄結婚勁烏龍 手震簽紙戴錯戒指
文章日期：2020年11月13日
【明報專訊】莊韻澄（前名莊端兒）昨日與比她小5歲的圈外男友呂成忠（Joe）結婚，因限聚令，他們大約邀請30名親朋友好出席婚禮，兩人在簽紙及交換戒指時都有戴口罩，更因沒有人起哄而忘記咀嘴。莊韻澄大爆老公Joe因太緊張，竟然幫她戴錯戒指，十分搞笑。
娛樂組
莊韻澄上月在39歲生日時高調公開戀情，之後被發現原來已低調入紙登記註冊結婚，因而惹奉子成婚揣測。她被追問時默認說有好消息會通知大家。
至於她的未婚夫則被爆曾破產及欠債的負面新聞，莊韻澄維護說拍拖時已知道Joe於2018年申請過破產，清楚未婚夫的財政狀况，強調跟對方交往沒牽涉金錢，好清楚Joe為人，對他百分百信任。
戴口罩宣讀誓辭
婚前未婚失雖爆出負面新聞，但無損一對新人心情，昨日舉行簡單又溫馨的婚禮。莊韻澄沒有穿婚紗，改穿性感低胸閃片上衣襯白色西裝，跟Joe在親友見證下簽紙，他們在宣讀誓辭及交換戒指時都有戴口罩。
無人起哄 忘記咀嘴
限聚令下，莊韻澄表示約請了30人出席婚禮，只有親朋好友見證，她說：「因為疫情，顧及老人家，不想有風險，決定明年才擺喜酒，到時會請好友飲。」
提到結婚過程，莊韻澄大爆老公心情緊張，並說：「他拿錯自己的戒指戴在我手上，兩人簽紙時又手震震，十分搞笑，但沒有喊。」她稱心情是開心和緊張，問他們有否咀嘴？她驚覺沒有，因現場沒有人叫「咀佢」，完全不記得。