《艾蜜莉在巴黎》明春拍續集 湯漢斯《結叛同行》有望Netflix播

【明報專訊】經典美劇《色慾都巿》(Sex and the City)製作人戴倫施達(Darren Star)最新出品、《玉子》女星莉莉哥連斯(Lily Collins)主演Netflix原創劇集《艾蜜莉在巴黎》(Emily in Paris),上月開播叫好叫座,至今仍然穩佔收視榜三甲位置,Netflix終於宣布添食,明年春季重返巴黎拍攝第2季。另一方面,有傳Netflix力爭金像影帝湯漢斯(Tom Hanks)主演新片《結叛同行》(News of the World)的海外播映權,如果落實的話,影迷有眼福了。

影視串流平台Netflix昨日透過社交媒體上載短片,《艾蜜莉在巴黎》女主角莉莉哥連斯、扮演型男廚師Gabriel的魯卡斯巴禾(Lucas Bravo)等輪流出場,分別舉起兩隻手指或者雞蛋等,藉此宣布開拍第2季的消息。事後莉莉亦轉載有關短片,並留言:「2比1更好,容我興奮地宣布《艾》劇添食,多謝大家的愛和支持。」

製作人暗示添食

事實上,《艾蜜莉在巴黎》製作人戴倫施達上月接受本報訪問時,早已作出暗示:「故事發展空間很大,Emily的生活可以變得更複雜,如果開拍第2季,應該講到她的家庭吧。」

《艾蜜莉在巴黎》故事講述莉莉哥連斯飾演Emily,原本任職芝加哥某大行銷公司,直至該公司收購法國另一家同業,Emily被派駐當地,完全不懂法語的她,在巴黎發生不少有趣和浪漫的事情。

此劇以靚人、靚衫、靚景作招徠,開播後收視報捷,帶挈莉莉人氣急升,包括首度登上時尚雜誌《Vogue》封面,不過,法國影評人及電視主播卻批評它把巴黎人形容為好色、說話尖酸刻薄,對於巴黎的觀點失實又過時。未知明年春季開拍續集,劇本會否修正?

提起Netflix,據美國綜藝網站The Hollywood Reporter昨日報道,他們正計劃收購《叛諜追擊》系列導演保羅格連加斯(Paul Greengrass)執導、金像影帝湯漢斯(Tom Hanks)主演新片《結叛同行》(News of the World)的海外播映權,如果事成的話,美國安排聖誕檔期上映計劃不變,至於其他國家及地區則不會在戲院開畫,改為Netflix播放。香港原定12月31日上映,據報本地發行商採取觀望態度,暫時未有定案。

奧斯卡候選熱門

《結叛同行》講述美國內戰結束後,湯漢斯飾演退役上尉開始穿州過省,把他在戰時所見所聞,跟全國各地民眾分享。某日他在路上救起一名不懂英語的女孩,決定護送她回家,途中卻是危機四伏。本片被視為奧斯卡熱門作品,無論是戲院抑或Netflix播放,同樣矚目。

在疫情影響下,電影公司作出類似安排,已經成為新常態,例如動畫片《海綿寶寶:急急腳走佬》(The SpongeBob Movie: Sponge on the Run)便是一例。

除此之外,《怪奇物語》女星美莉布朗(Millie Bobby Brown)繼《天才少女福爾摩斯》後,再任監製和主角的魔幻電影《Damsel》,以及大隻佬阿諾舒華辛力加(Arnold Schwarzenegger)跟《壯志凌雲:獨行俠》女星蒙妮卡芭芭露(Monica Barbaro)扮演父女的未命名新劇,據報亦已獲Netflix取得版權,但未知播放日期。