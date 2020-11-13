《艾蜜莉在巴黎》明春拍續集 湯漢斯《結叛同行》有望Netflix播

《艾蜜莉在巴黎》主角莉莉哥連斯（上圖）及魯卡斯巴禾（下圖）拍片宣布開拍第2季的喜訊。

【明報專訊】經典美劇《色慾都巿》（Sex and the City）製作人戴倫施達（Darren Star）最新出品、《玉子》女星莉莉哥連斯（Lily Collins）主演Netflix原創劇集《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris），上月開播叫好叫座，至今仍然穩佔收視榜三甲位置，Netflix終於宣布添食，明年春季重返巴黎拍攝第2季。另一方面，有傳Netflix力爭金像影帝湯漢斯（Tom Hanks）主演新片《結叛同行》（News of the World）的海外播映權，如果落實的話，影迷有眼福了。

影視串流平台Netflix昨日透過社交媒體上載短片，《艾蜜莉在巴黎》女主角莉莉哥連斯、扮演型男廚師Gabriel的魯卡斯巴禾（Lucas Bravo）等輪流出場，分別舉起兩隻手指或者雞蛋等，藉此宣布開拍第2季的消息。事後莉莉亦轉載有關短片，並留言：「2比1更好，容我興奮地宣布《艾》劇添食，多謝大家的愛和支持。」

製作人暗示添食

事實上，《艾蜜莉在巴黎》製作人戴倫施達上月接受本報訪問時，早已作出暗示：「故事發展空間很大，Emily的生活可以變得更複雜，如果開拍第2季，應該講到她的家庭吧。」

《艾蜜莉在巴黎》故事講述莉莉哥連斯飾演Emily，原本任職芝加哥某大行銷公司，直至該公司收購法國另一家同業，Emily被派駐當地，完全不懂法語的她，在巴黎發生不少有趣和浪漫的事情。

此劇以靚人、靚衫、靚景作招徠，開播後收視報捷，帶挈莉莉人氣急升，包括首度登上時尚雜誌《Vogue》封面，不過，法國影評人及電視主播卻批評它把巴黎人形容為好色、說話尖酸刻薄，對於巴黎的觀點失實又過時。未知明年春季開拍續集，劇本會否修正？

提起Netflix，據美國綜藝網站The Hollywood Reporter昨日報道，他們正計劃收購《叛諜追擊》系列導演保羅格連加斯（Paul Greengrass）執導、金像影帝湯漢斯（Tom Hanks）主演新片《結叛同行》（News of the World）的海外播映權，如果事成的話，美國安排聖誕檔期上映計劃不變，至於其他國家及地區則不會在戲院開畫，改為Netflix播放。香港原定12月31日上映，據報本地發行商採取觀望態度，暫時未有定案。

奧斯卡候選熱門

《結叛同行》講述美國內戰結束後，湯漢斯飾演退役上尉開始穿州過省，把他在戰時所見所聞，跟全國各地民眾分享。某日他在路上救起一名不懂英語的女孩，決定護送她回家，途中卻是危機四伏。本片被視為奧斯卡熱門作品，無論是戲院抑或Netflix播放，同樣矚目。

在疫情影響下，電影公司作出類似安排，已經成為新常態，例如動畫片《海綿寶寶：急急腳走佬》（The SpongeBob Movie: Sponge on the Run）便是一例。

除此之外，《怪奇物語》女星美莉布朗（Millie Bobby Brown）繼《天才少女福爾摩斯》後，再任監製和主角的魔幻電影《Damsel》，以及大隻佬阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）跟《壯志凌雲：獨行俠》女星蒙妮卡芭芭露（Monica Barbaro）扮演父女的未命名新劇，據報亦已獲Netflix取得版權，但未知播放日期。