【開箱】《哈囉少女》以暴易暴不是正義

【明報專訊】校園欺凌問題嚴重，各地電影紛紛取材，日本的《告白》、韓國的《無聲吶喊》，還有內地片《悲傷逆流成河》等，都是最佳例子。台灣新銳導演王威翔首部長片《哈囉少女》，今年7月先在台北電影節首映，8月在全台戲院開畫，相隔3個月後，終於在影視串流平台Netflix上架，戲中主角嘗試透過以暴易暴手法，對付校園施虐者，藉此讓觀眾反思：這是正義還是另一種欺凌？

插班生破壞校園平衡

《哈囉少女》故事講述女學生允蘅（王渝屏飾）因為某種原因，跟隨父親由基隆搬到台中生活，並趁赴美留學前的空檔，暫時入讀當地中學，卻因這名插班生的出現，意外地破壞班房的平衡點，令到新相識的好友力加、女班長可茜、風頭躉治遠、不問世事的邊哥等，同時捲入校園黑暗旋渦中，誰都不能倖免。

《哈囉少女》是王渝屏首部演出電影，她的樣子並不算漂亮，演技也有待磨練，然而台灣演員有的就是氣質，扮演性格獨立倔強少女，眼神相當凌厲，感覺絕不好惹。當她得悉同班好友力加（姚亦晴飾）參加校園風頭躉治遠（林輝瑝飾）生日派對期間，慘遭陌生人性侵，過程更被偷拍，並於網上瘋傳，而設計陷害她的幕後主腦，竟然是女班長可茜（陳怡叡飾）的時候，怒不可遏的她誓要為好友復仇。

早前參演台片《刻在你心底的名字》的陳怡叡，扮演女班長可茜相當搶鏡，除了外形亮麗，更重要的是她演活了「雙面人」的醜惡：表面上她是人見人愛、深受擁戴的校園親善大使，暗地裏卻愛興波作浪，藉此籠絡人心，偏偏力加看不過眼，處處跟她作對，因此決定好好整治對方。

認同「無人是孤島」

力加遭性侵後大受打擊，暫時停學期間，允蘅跟同學雅琪和邊哥四出調查，發現可茜與疑犯之間，有着不可告人的秘密，允蘅更以身犯險，偷拍到二人偷歡的證據，希望藉此迫使可茜認錯，並向力加道歉。

對於允蘅的非常手段，雅琪和邊哥都不認同，後者的理據是「以暴易暴不是正義」，一語道破本片主旨。能夠報仇雪恨，當然大快人心，若然以欺凌對抗欺凌，又是否值得鼓勵？

電影對於允蘅的背景，一直秘而不宣，例如她為何轉校？何以執著報仇？還記得她辦理入學手續時，乍見校長室的橫匾寫上「人是孤島」4個大字，正好反映她當時的心境；直到力加出事後，她再看清楚橫匾的完整句子其實是「無人是孤島」，代表她轉校後，多得力加照顧，終於明白友情可貴。

反施虐者的黑歷史

允蘅又說：「就算我是一座醜陋的孤島，你還是會不畏風雨來到陪我，跟別人說這座孤島還是有美麗的地方。這個世界不完美，但不是讓自己變得差勁的理由，對嗎？」是的，允蘅並不完美，透過她跟可茜的最後談判，終於揭穿不可告人的秘密，原來允蘅過去亦曾參與欺凌同學的惡行，受害者更自殺不遂，父親於是安排她轉校，藉以平息事件。

經一事長一智，最後允蘅重返基隆母校，尋求昔日被她欺凌的女生原諒，對方沒有答應，只是展示左手腕上的傷疤，允蘅問她：「你為什麼沒有離開學校，還要繼續待下去？」女生冷冷回答：「我又沒有做錯事，為什麼要離開？我又不像你。」可謂當頭棒喝。