靈堂播《深愛著你》悼別董燕君 林子博為亡妻實踐遺願：看着子女長大

【明報專訊】林子博太太董燕君（Shirley）去年確診罕見癌症「平滑肌肉瘤（腹腔）」，病情反覆，上月21日不敵癌魔病逝。喪禮昨日於萬國殯儀館設靈，採用佛教儀式，今日舉殯，遺體移奉鑽石山火葬場火化。林子博穿著黑色西裝在靈堂打點，他談起亡妻，眼濕濕說還未能放下傷痛，有意搬屋，免觸景傷情。靈堂播放歌曲《深愛著你》，他說是亡妻的意願，他亦會實踐太太想看着子女長大的遺願。

林子博昨日為亡妻董燕君（Shirley）設靈，靈堂佈置簡潔，以白色為主，林子博送上心形花牌放在靈堂正中，寫有「永遠愛你」，兩邊則放了一對兒女的心形花牌。

無綫不派員採訪 醫管局送感謝狀

到場致祭的圈中好友包括黎瑞恩、林盛斌、江美儀、馬浚偉、李日朗、 黎芷珊、陳國邦、羅敏莊、黃建東、香港開電視董事總經理陳永孫及曾醒明等。汪明荃、古天樂、薛家燕、王祖藍與李亞男、陳展鵬與單文柔等送上花牌悼念。林子博去年不獲無綫續約，TVB娛樂新聞台有送花牌，但未有派採訪隊到場。Shirley生前意願捐出眼角膜遺愛人間，令一男一女受惠，醫管局昨日派員前來拜祭及送上感謝狀，感謝Shirley捐贈，亦希望大家支持器官捐贈。

林子博心情未平復 考慮搬屋

消瘦不少的林子博神情哀傷接受訪問，他表示他和太太都沒有宗教信仰，所以跟隨其父和外父、外母採用佛教儀式。靈堂內播放《深愛著你》，因太太生前很喜歡這首歌，臨終前亦說希望出殯時會播這首歌，故依從太太意願，「我之前有想過，太太會想我唱出還是播放，但太太曾說我唱得難聽，所以我不敢唱。（太太有什麼遺願？）當然想看着子女長大，但做不到，唯有我去繼續」。問到一對子女的心情？他表示已經沒事，反而他的心情仍未平復，他眼泛淚光說：「還未收拾心情，所以都想過是否搬屋，免觸景傷情，家中一切都勾起很多回憶和畫面！懷念太太，可以在不同地方懷念，太太走了近一個月，但我仍未放得低。」他讚子女很懂事，平時經常鬧交，但燒衣紙時，家姐對弟弟說：「今天不要鬧交。」

「錢財身外物 事事以子女為先」

林子博雖然思念太太，但情緒沒影響其工作，「已安排的工作，我叫不要取消，因為可以借工作暫時忘記傷痛。（經濟有否困難？）暫時可以，錢財身外物，不想這些，處理好子女先，他們是太太留給我最好的禮物，事事以子女為先」。他又感謝前輩汪明荃、古天樂及演藝人協會等對他的關心，薛家燕因錄影未能出席，也致電鼓勵他。

江美儀：Shirley太後生就離開

江美儀前來拜祭Shirley ，離開靈堂時表示在亞視時已認識林子博，看着他和Shirley拍拖、結婚和生兒育女。有否安慰子博？她說：「盡在不言中，他今天情緒應該起伏很大。有點可惜是Shirley太後生就離開了，子女還那麼細就沒有媽媽。（可知子博有否經濟問題？）他沒有直接講，見他都有些工作，這個世界只要肯做不會餓死，他會為子女勤力掙錢。他之前專注照顧太太，現在會將精神放在子女和自己身上。」

記者：柯美

攝影：劉永銳