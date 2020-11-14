姬莉安德遜搞《王冠》廚房首映禮 「英女王」奧莉菲亞高文呻今季難演

劇中飾演「瑪嘉烈公主」的海倫娜寶咸卡達，戴上王冠跟愛犬一起行紅地氈。

姬莉安德遜把《王冠》首映禮移師家中廚房舉行，可會成為疫下新常態？

奧莉菲亞高文在訪問片段中透露，今季再扮英女王伊利沙伯二世的難度，比上季高出很多。

【明報專訊】新冠病毒肆虐，倫敦再度封城，影視串流平台Netflix明日上架的《王冠》第4季，宣傳活動被迫煞停，製作公司決定把首映禮的佈景板和紅地氈，「斬件」送到演員家中，好讓劇中飾演「鐵娘子」戴卓爾夫人的姬莉安德遜（Gillian Anderson），就算身在廚房，都可一嘗行紅地氈滋味。

《王冠》第4季將於明日開播，劇中飾演英女王伊利沙伯二世的《爭寵》金像影后奧莉菲亞高文（Olivia Colman）、扮演瑪嘉烈公主的《愛麗絲夢遊仙境》海倫娜寶咸卡達（Helena Bonham Carter），以及今季新加盟的「戴安娜王妃」愛瑪歌連（Emma Corrin）和「鐵娘子」姬莉安德遜等，昨日盛裝出席家居首映禮，有關照片隨即在網絡瘋傳，成功製造話題，大收宣傳之效。

愛犬陪伴行紅地氈

《X檔案》52歲女星姬莉安德遜，穿著Dior深藍色長裙，站在首映禮佈景板前拍照，並把相片上載到社交媒體，自爆身後其實是廚房，非常搞笑。另一方面，《王冠》創作人彼得摩根（Peter Morgan）亦親自到場跟她合照，認真畀面。

海倫娜寶咸卡達亦不遑多讓，穿著黑色晚裝並戴上王冠行紅地氈，身邊還有兩頭寵物狗陪伴左右，狀甚可愛。如果這是一般首映活動，恐怕人狗都不會如此自在。

為了宣傳《王冠4》，Netflix前日公開幕後花絮及演員訪問片段，奧莉菲亞高文表示今季劇情涉及英女王伊利沙伯二世、英揆戴卓爾夫人，以及戴安娜王妃，「大家都知道，她們的關係並不融洽」，加上今季以1980年代為背景，「愈是接近現代，我們愈要小心處理戲中角色的情感，演出難度亦相對提高」。

愛瑪歌連將會在第4季扮演戴妃角色，「我由16歲演到28歲階段，大家將會認識到她的婚姻、她為誰發聲，以及她是怎麼的一個人」。