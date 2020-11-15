未完心願：給無家可歸毛孩一個屋企

【明報專訊】曾偉權入行38年，是1982年麗的電視最後一期演員訓練班的畢業生，首部客串演出的劇集是《愛情跑道》。他獲重用，漸嶄露頭角，成為亞視一線小生。1991年，曾偉權轉投無綫，曾過檔香港電視網絡後又回巢，角色雖然是配角，但他對工作認真與積極，是實力派演員。近年他在《宮心計2》與《牛下女高音》的演出受注目，特別是後者演「黑仔」一角，令他人氣急升。

戀梅小惠13年分手收場

他的戀愛史中，廣為人知是跟梅小惠的愛情長跑，拍拖13年突然分手；有傳馬來西亞藝人葉麗儀介入，曾偉權賠上事業，星途因此大受影響。多年後他表示對梅小惠有歉意，蹉跎了她的歲月。近年他身邊出現了一個契妹SaSa，是鋼琴導師，獲曾偉權打本開琴行。兩人出雙入對，他患病時也是SaSa照顧起居飲食，但曾偉權被問及跟SaSa關係，他堅決否認拍拖。

契妹SaSa照顧起居飲食 否認拍拖

曾偉權是愛護動物之人，昨日傳出他的死訊，不少動物義工轉發，稱好人竟早死感難過。曾偉權照顧流浪貓狗，甚至在馬路執動物死屍安排火化，他曾帶同兩隻愛犬小吉及小甘為漁農自然護理署拍攝宣傳片，呼籲領養唐狗。他有一個心願是給無家可歸的毛孩一個家，他曾說：「在未實現願望前，希望以藝人身分身體力行，向大家宣揚善待動物的信息。」

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