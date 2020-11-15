蔡宛珊偕男友拍拖睇首映 方力申榮升馬主：想起就傷心

【明報專訊】方力申、太保及林熹瞳前晚出席台灣電影《無聲》首映禮，蔡宛珊首次偕紋身師男友Dust Wu（胡仔）拍拖出席活動，沒接受訪問但大方任影。方力申最近榮升馬主，他透露愛駒「將俠」昨天首日出賽（結果跑獲亞軍），但有工作在身未能親身欣賞賽事；他透露馬匹是跟朋友合資，他投資了7位數字，「想起就傷心，疫情下無工開，還要用錢，但朋友叫到就湊熱鬧」。他表示近日幼稚園爆發上呼吸道感染個案，其游泳學校生意也受影響，很多小朋友不舒服告假。

太保在電影《無聲》飾演女主角的公公，他大讚新導演勇敢，將社會問題拍出來，但電影只能提出問題，希望令大眾和社會關注，多些關心身邊的人。該片去年在台灣上映反應甚佳，並獲今屆金馬獎8項提名；雖然金馬獎頒獎典禮舉行在即，但太保因在港拍戲未能返台出席。他說已留港近4個月，共拍了3部港產片。電影一部接一部受片商歡迎？太保說：「我比較新鮮而已。」

林熹瞳預演孕婦Look

新婚的林熹瞳獨自現身，她慶幸在疫情沒那麼嚴峻時舉行婚禮。問到會否趁疫情留家努力造人？她笑說：「不失為好活動。」她表示很想生小朋友，所以現在已不設防。前晚她穿上鬆身裙，被朋友取笑她未懷孕先預演孕婦Look。

記者：柯美

攝影：劉永銳