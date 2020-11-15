奧莉菲亞維特10年情玩完 與未婚夫共同撫養子女

【明報專訊】《創戰紀》奧莉菲亞維特（Olivia Wilde）與 《名瞞戇族》男星積遜蘇迪堅斯（Jason Sudeikis）拍拖近10年，前日傳來「分」訊，雖然兩人未回應分開的原因，但有指他們近年各自忙於事業聚少離多所致。

奧莉菲亞維特和積遜蘇迪堅斯在長壽綜藝節目《周末夜現場》（Saturaday Night Live）的慶功派對上認識，7年前訂婚，但兩人一直沒拉埋天窗，反而迎來現年6歲的兒子Otis及4歲女兒Daisy。據報道兩人即使分開，都以子女福祉為大前提。有報道指兩人今年初在和平氣氛下分手，並決定共同撫養子女。他倆去年事業大躍進，並經常天各一方，積遜忙於拍攝串流平台AppleTV+的劇集《乜都得教練》，早前更宣布開拍第2季。至於奧莉菲亞演而優則導的《Booksmart》，頗獲好評後，並將自導自演心理驚慄新片《Don't Worry Darling》，集合英國人氣男歌手Harry Styles、《小婦人》英國女星科倫絲佩芝（Florence Pugh）及《星空奇遇記》基斯派恩（Chris Pine）等主演。