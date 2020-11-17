唔介意馬國明進駐香閨同居 湯洛雯否認跟黃心穎斷交

黃心穎（左）與湯洛雯（右）曾是好姊妹，現時各有各忙甚少聯絡。（資料圖片）

【明報專訊】湯洛雯與馬國明拍拖後愈愛愈甜蜜，有傳兩人好事近，將於明年初拉埋天窗。昨日湯洛雯出席活動，稱跟馬國明只拍拖幾個月，處於磨合期，正互相了解對方生活，她覺得拍拖要循序漸進，不會閃婚。有指她與黃心穎互相取消Instagram（Ig）關注，湯洛雯稱沒有郁動關注，不知為何會這樣，她不會說跟黃心穎不是朋友，只是大家近來很忙而少聯絡。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

湯洛雯（靚湯）昨日跟丁子朗出席腕表品牌活動。問到靚湯和男友馬國明有無情侶表？她笑言未有，不過可互送給對方，她說：「聖誕禮物都未諗，最近忙於拍攝新劇《金宵大廈2》，不過送表都是不錯的選擇。」

結婚絕不隱瞞

談到有傳馬國明求婚成功，二人將於明年初結婚，靚湯重申無結婚也無求婚這回事，求婚也不是問她，因不是她求，她說：「我們才拍拖幾個月，不想那麼快。上次看樓都是碰巧經過望望，我們有共識，真的結婚不會隱瞞，現在藝人拍拖很正常，觀眾也接受。」靚湯直認與男友有傾過結婚話題，但不是很深入，始終二人已不年輕，都是朝着結婚方向發展。

會否想加快腳步？靚湯笑言：「這要問他，我們現在相處很舒服，處於磨合期，正互相了解對方生活，拍拖要循序漸進，我不會閃婚。（同居試婚？）我現在同父母住，看他介不介意，不過他都是跟父母住，大家拜訪一下對方屋企先，順其自然。」

有傳父親湯鎮宗送她半億大屋作嫁妝，靚湯無奈說她有份出錢，與家人一起夾錢置業，原意是想買屋送給家人，報答父母供書教學，絕對不關馬國明事。

不知心穎是否被解約

至於談到與黃心穎互相取消Ig關注？靚湯自言通常關注了就不會再去郁動，所以不知為何會這樣，都是記者跟她講才知道。與心穎不再是朋友？她說：「我不會說我們不是朋友，她去美國後，我們間中都有傾吓偈，但近排大家都忙，所以少聯絡。（有傳無綫跟心穎解約？）無了解，我連自己份約都無了解。」

丁子朗提林宣妤尷尬臉紅

同場的丁子朗視靚湯為「女神」，首次與女神出席活動，他表示開心又興奮。其間更講到口窒窒，被靚湯取笑：「你做乜示愛呀？」丁子朗笑言不會「自high」幻想是馬國明，女神有男友會否感失望？丁子朗笑言作為粉絲，希望女神開心幸福。但靚湯爆料說：「你不是有女友嗎？」丁子朗即尷尬臉紅，問他與緋聞女友林宣妤是否拍拖？他繼續口窒窒，稱跟對方是很好的朋友。之後向靚湯求救問應該點答，靚湯笑言：「我直認㗎，你直認囉。」

丁子朗稱林宣妤在港時，二人有約食飯，正常朋友般交往。問到對方回馬來西亞，會否很掛念？他表示可視像通話，現在電話聯絡也很方便。

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