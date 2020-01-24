紅白踢走AKB48 嵐隔空參戰

【明報專訊】日本NHK電視台每年除夕舉行的盛事「第71屆紅白歌唱大賽」，受新冠肺炎疫情影響，今年現場不招待觀眾。

NHK昨日公布今屆出戰名單，其中9組歌手為首次參與，包括出道10年的女子樂隊Babymetal、椎名林檎領軍的「東京事變」、櫻坂46（前名櫸坂46）、新晉女團NiziU、女歌手JUJU、milet、男歌手瑛人及尊尼事務所旗下男團Snow Man與SizTONES。9人女團NiziU下月2日才正式出道，成為史上最快踏上紅白舞台的歌手，可見人氣強勁。

繼2008年後，Mr. Childrem相隔12年再度代表白組出賽；主唱《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》主題曲的LiSA，亦一如所料順利入選。神秘組合GReeeeN則會以特別形式演出。

至於今年底告別的男團「嵐」日前宣布除夕會舉行網上演唱會，與粉絲共度「最後一夜」，雖然跟紅白撞期，但嵐會以連線形式參與紅白。值得一提的是，已連續12年演出紅白的女團AKB48今年落選，NHK方面稱綜合各方意見及考慮到AKB48今年的成績，才有此決定。AKB48主將柏木由紀稱未能參與紅白不代表一切，未來還會繼續努力。

文：蘇珮欣