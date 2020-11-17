【開箱】《產後調理院》高齡媽媽坐月受難記

【明報專訊】無綫劇《BB來了》前年播出時大受歡迎，順勢開拍續集，育嬰題材寫實，容易引起觀眾共鳴。韓國有線頻道tvN本月初推出的《產後調理院》，講述高齡產婦初為人母坐月期間發生的故事，是首齣韓劇以月子中心為背景，並以喜劇手法拍攝，描述「新手父母」所遇到的「災難」。在韓國逢周一二晚播出，預計只有8集，香港觀眾可透過「黃Viu」煲劇平台同步觀看。

月子中心女王 擅餵哺母乳

年過40的吳賢珍（嚴志媛飾）是最年輕的個人護理連鎖店經理，正享受事業成就之際，突然懷孕，她原以為會不育，卻出現奇蹟。預產期即將來臨，工作繁重的賢珍才驚覺自己無論生理還是心理均未準備好當媽媽，例如產前運動課程，她全部缺席，比賢珍年輕的丈夫金道允（尹博飾），懷孕知識比她還豐富。賢珍臨盆前兩天，仍忙着為公司爭取大客，直至穿羊水一刻才放下工作。賢珍在醫院誕下男嬰後，隨即入住著名的月子中心。

賢珍在月子中心很快便發現自己是媽媽界「最低等」一群，因為她是職業女性、高齡產婦、第一胎，而且擠不出母乳；沒有經驗及相關知識下，不停弄哭兒子，令她大受打擊，自責無能力做個好母親。相反院內剛誕下第二胎的母親趙恩靜（朴河宣飾），育有一對雙胞胎，曾用母乳餵哺孖仔長達24個月而聞名，恩靜輕鬆自如照顧初生女兒，其他母親羨慕不已，恩靜因而成為月子中心的「女王」。賢珍為解決餵哺母乳的問題，只好低聲下氣哀求恩靜幫助。另一方面，年輕媽媽李露朵（崔莉飾）甫入住月子中心，已決定不向初生嬰兒餵哺母乳，令全院上下哄動，賢珍心底裏雖認同李露朵的一套，但又不能跟恩靜對着幹，令她十分矛盾。

老婆飄忽 難為了新手爸爸

《產後調理院》以輕鬆手法，探討女性懷孕到分娩期間，在心理與生理所面對的問題，如賢珍入院待產，搞笑形容自己面對4個「恐怖」階段，包括屈辱期、禽獸期、無痛天國期及發狂派對期，意指她面對灌腸、脫毛時感到無比屈辱，面對陣痛時則變成像禽獸般發狂，產後還要面對下體疼痛、小便不順等問題。劇中還提到賢珍一向愛喝咖啡，懷孕期間為了胎兒改飲無咖啡因的咖啡，產後為喝一口咖啡，逃離病房及親人的監視，偷偷前往咖啡店，可惜最終敗興而回。

此劇除了從母親角度說故事外，也從父親的觀點出發；首次做爸爸的金道允，自覺已處處遷就妻子，但不明她情緒為何如此飄忽，讓他無所適從，幸好他在月子中心遇上四子之父楊俊錫（李準赫飾），教曉他當爸爸的秘訣。

《產後調理院》是韓劇《Big Forest》導演朴秀元與新晉編劇金智秀的新作。演員方面，女主角嚴志媛最近主演的《操作》及《法證追兇》均有不俗收視，今次她素顏上陣扮高齡產婦，表現不錯。另外，在應屆奧斯卡最佳電影《上流寄生族》扮演「窮媽媽」的張慧珍，在劇中化身月子中心院長，展現嚴肅冷酷一面，也十分搶鏡。

全智賢坐月兩周豪花14萬

片名「產後調理院」，亦即月子中心，是韓國專為女性產後而設的服務，香港尚未盛行，在韓國卻十分普遍。近年不少韓星被指入住收費昂貴的產後調理院，據報《來自星星的你》全智賢先後誕下兩子，均入住高級調理院，兩周費用就高達2000萬韓圜（約14萬港元）。《Alice》金喜善、《懷抱太陽的月亮》韓佳人、李秉憲太太李敏貞、權相佑老婆孫泰英等，當年入住調理院兩星期，就花費2600萬韓圜（約18萬港元）。