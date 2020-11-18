肥媽獻煎Pan花圈哭別亡夫 「想繼續為他煮飯」

【明報專訊】肥媽（Maria Cordero）的葡籍丈夫施曉洋（Da Silva Ricardo Manoel 、Rick）本月6日病逝，享年72歲，昨日於香港殯儀館設靈。靈堂中央放上肥媽送給亡夫的心形花圈，而花圈特別加上一個煎Pan，肥媽稱是寓意繼續為亡夫煮飯。契仔陸浩明與女友的花圈放右前方，左前方有全國政協副主席梁振英及電視廣播有限公司的花圈，劉德華、古天樂、張家輝、曾志偉、關菊英、徐小鳳、毛舜筠、方中信及導演劉偉強等亦送花圈致哀，靈堂佈滿一片花海。靈柩今日移送聖若瑟堂舉行天主教彌撒大殮儀式，隨即移奉歌連臣角火葬場火化。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

肥媽昨午4時許到達殯儀館打點，戴上墨鏡及黑色口罩，她雙手合十向傳媒說：「多謝，有心。」其後邊喊邊接受訪問。肥媽說：「老公好幸福……當天朝早跟他食完早餐，他表示要到醫院；醫生為他照肺後稱癌細胞已擴散到腦，表明這一兩日離世，叫我通知屋企人。老公用視像跟每個家人講拜拜，好似無事一樣，最後跟孫女講完拜拜，他哈哈哈笑了3聲就瞓覺，約半日時間就走了。他臨終時不斷說有Angel；我好開心他沒有辛苦，但我好唔捨得老公，因為這幾十年的伴……。」

兒子返港隔離未能出席喪禮

她表示老公離世後數天，她都不願出街，黑妹（李麗霞）與契爺、契媽每天都接她出街，去三門仔和山頂散心。她表示老公的喪禮籌辦得很順利，但並非所有親友都能出席，「大部分人由外地來港都要隔離，兒子想跟政府攞酌情權，但無可能，我們亦明白的」。提到她的煎Pan花圈有心思？肥媽說：「因為我要煮飯給他食，繼續為他煮飯。」

陸浩明盼契媽盡快走出傷痛

陸浩明（6號）與女友同來，對於契爺離世深表難過，也理解肥媽的哀痛，故一直不敢打擾她，只以短訊聯繫，他說：「肥媽話『阿仔有心，多謝關心』，她知道我要工作，叫我來鞠躬就得，Rick會知道心意，我收工已立即趕過來。肥媽疼惜的人離開，好多朋友和粉絲支持她，肥媽是個好勇敢的媽媽和好太太，希望她快點走出傷痛。」

薛家燕靈堂弔唁：肥媽需時平復

薛家燕親到靈堂弔唁，她表示突然聽到肥媽丈夫的離世消息也難以接受，「肥媽付出了好多，在醫院陪伴了患病的丈夫多時，所以她控制不到心情，大家明白的，我致電慰問她，自己忍住不喊，知道她需要一些時間平復，畀多些支持她」。

謝嘉怡難忘提點：佢叫我畀心機

應屆港姐冠軍謝嘉怡由肥媽提名參選，乃因謝爸爸與肥媽兒子是好友，謝嘉怡昨日到靈堂致祭時表示，知道肥媽好難過，之前除了探望她，每日也發短訊關心她的情緒，她說：「我參選港姐那段日子，Rick跟我說入娛樂圈發展跟我以前做護士的工作不同，提點我要畀心機，小心點。」

到來弔唁的還有無綫高層樂易玲及曾勵珍、林文龍、邵美琪、蔡一傑、阮兆祥、黎瑞恩、梁思浩、張學潤、霍啟山、葛珮帆、葉劉淑儀、葉家寶、高永文、韓馬利與丈夫杜燕歌、陳國邦與太太、安德尊、林漪娸、區瑞強、吳麗珠、劉雅麗、區永權及關寶慧等。

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