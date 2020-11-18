新城12．30復辦實體頒獎禮 陳柏宇驚中招 泳兒無有怕

陳柏宇開心有實體頒獎禮，但又驚人多易中招。（攝影：孫華中）

【明報專訊】新城電台昨日舉行記者會，公布《新城勁爆頒獎禮2020》將於12月30日舉行，陳柏宇、周柏豪、泳兒、鄭欣宜、王君馨等近40名歌手出席支持，連同工作人員有過百人聚集場內，眾人戴上透明口罩。

商場舉行 不設觀眾座位

新城知訊台執行總監程凱欣表示今年復辦實體頒獎禮，初步決定當天下午在商場進行，暫定頒50多個獎，「由於疫情反覆，我們會兩手準備，總之一定會舉行頒獎禮，現場不設座位招待觀眾，但商場的人流可見證樂壇盛事」。

周柏豪捐利巿為女兒積福

周柏豪亦開心再能參加音樂頒獎禮，希望取得好成績回報粉絲支持。他透露下月女兒1歲生日，打算捐出女兒出世100天時收到的6位數利市做慈善，為她積福。

陳柏宇表示能再參與實體頒獎禮當然開心，但同時也驚多人聚集，「長期都有種感覺驚自己中招，擔心會傳染給女兒」。泳兒認為做足防疫措施便可，期待跟歌手們在頒獎禮聚首。今年攻樂壇的王君馨自爆不被歸類為樂壇新人，事緣2014年曾為英皇出過福音碟。問到首次出席頒獎禮可有信心攞獎？她說：「到場後才發現無份角逐新人獎，信心即時降低，做定心理準備坐足全場，但不介意，抱學習心態出席，心情一樣興奮。」

記者：鍾一虹

攝影：孫華中

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