重開微博罕有談老公 林青霞為邢李㷧一句笑話樂透

【明報專訊】林青霞9年前開通微博跟粉絲溝通，偶爾更新近况，但6年前（2014年12月）出了蛋撻的帖文後便「閉關」。前晚林青霞回歸微博，更一連發了6個帖文分享感悟與心得，她留言：「開通了！MY GOD！大家好！」又說：「各位朋友久違了，總算又開通微博了。」

邢嘉倩親製書架賀壽

11月3日是林青霞66歲生日，她表示今年給自己的生日禮物是新書，又說大女兒邢嘉倩好有心，親手用木做了個書架，將她3本著作《窗裏窗外》、《雲去雲來》和《鏡前鏡後》夾在書架裏展示。近年不時傳林青霞跟邢李㷧婚變，帖文中她提到老公，「Michael（邢李㷧）笑着對3個女兒說，『你媽寫了3本書，將來說不定拿個諾貝爾文學獎回來。』人家米蘭昆德拉逾90歲，寫那麼多經典小說都沒得獎，我拿什麼去得獎啊？不過即使是句玩笑話，聽聽也開心」。難得她放閃曬幸福！至於女兒言愛雖沒送任何禮物，但林青霞說：「她（言愛）對我訴說愛的言語，力量之大，讓我震動得忍住不讓眼淚掉下來。今年生日一家人團聚，祖孫三代，4歲的小孫女還親自做了生日蛋糕為我祝賀。我將滿滿的幸福與大家分享，希望所有的人都過得幸福健康快樂。」

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