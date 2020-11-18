近藤真彥為不倫戀道歉 無限期停工 廣告商割席

【明報專訊】曾與梅艷芳、中森明菜及松田聖子等港日樂壇天后傳緋聞的56歲日本男星近藤真彥，上周被雜誌《週刊文春》踢爆他背妻與「小三」搞婚外情，而且不倫關係長達5年。醜聞曝光後，昨日近藤真彥終於透過所屬尊尼事務所發表聲明，承認出軌並公開道歉，同時宣布無限期停工，作為自我處分。

《週刊文春》上周報道，已婚並育有一子的近藤真彥，5年前認識圈外女友A小姐，對她一見鍾情，懶理女方已有同居男友，展開猛烈追求，終於奪得芳心。據報二人至今仍然打得火熱，無視疫情到沖繩旅行，打完高爾夫球再到烤肉店撐枱腳，愛得相當高調。

首度開腔認背叛家人

《週刊文春》記者曾向近藤真彥求證跟A小姐的關係，但他拒絕表態：「不說不說不說！」說罷即轉身離去。所屬尊尼事務所亦未有回應事件。

不倫戀醜聞發酵數天後，直至昨日凌晨，近藤真彥終於透過事務所發表道歉聲明：「有關日媒報道，令到粉絲和工作伙伴感到困惑和難過，我們深表歉意。」對於婚外情一事，近藤真彥亦直認不諱：「我做出了背叛家人的輕率決定，願意負上全部責任。」宣布即時暫時停止所有演藝活動，包括辭演電台及電視節目；事務所亦以無限期停工作為懲罰。

下月便是出道40周年的近藤真彥，原定舉行紀念演唱會，如今決定取消；早前答應演出音樂節目《FNS歌謠祭》，現在亦會辭演；至於他為大阪電台主持的節目《Come On! Rockin' Road》，有關方面宣布下周將改播其他節目。

近藤真彥「好男人」形象崩潰後，廣告商隨即劃清界線，由他代言的輪胎公司昨日宣布，雙方廣告合約即時完結，該公司亦是近藤真彥所屬賽車隊「Kondo Racing」的贊助商，車隊發言人確認，暫時停止近藤真彥擔任行政總裁的職務，對他來說可謂損失慘重。