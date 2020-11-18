【開箱】《戀愛挑戰書》我將心聲附加祝福信箋寫滿

【明報專訊】選今年聖誕最應節歌曲，達明一派在1988年推出《今天應該很高興》必入三甲。巧合的是，影視串流平台Netflix本月上架的聖誕浪漫喜劇《戀愛挑戰書》（Dash & Lily），內容同樣與移民有關，男女主角面對分離的抉擇，究竟長痛不如短痛？抑或辦法總比困難多？

獨男宅女聖誕奇遇

《戀愛挑戰書》改編自《紐約時報》同名暢銷小說，由美國男團Jonas Brothers成員Nick Jonas擔任製作人，《紙上城市》Austin Abrams跟《葛咸城》Midori Francis飾演男女主角，即劇名提到的戴許（Dash）和莉莉（Lily）。首季共有8集，每集長約廿幾分鐘，相當容易消化。

現年24歲的Austin Abrams飾演「獨男」戴許，父母在他10歲那年的聖誕節前夕，突然決定離婚，留下童年陰影；Midori扮演「宅女」莉莉，因被暗戀男生艾德格嘲笑，從此害怕社交，多年來未嘗一吻。

故事由12月17日說起，戴許在紐約史傳德書店找到一本紅色小書，封面寫上「你敢嗎？」好奇的他按照書中線索，來到當地著名macy's百貨公司，取下聖誕老人的帽子，藉以得悉設計這個尋人遊戲的女生名叫莉莉。

劇中飾演17歲女學生莉莉的Midori Francis，身材嬌小加上演技搭夠，雖然實際年齡已是26歲，總算沒有違和感。她跟戴許相反，最喜歡過聖誕，因為每年都可與爺爺、父母和同性戀的哥哥一起歡度佳節。可是今年卻例外，爺爺突然要到佛羅里達州探望女友，父母亦臨時決定到斐濟再度蜜月，哥哥則與新相識男友打得火熱，令她大感掃興。

為了補償莉莉損失，並趁機擴闊生活圈子，哥哥建議她玩「你敢嗎？」遊戲，方法是把一本寫上問題的紅色小書，放到表哥任職的書店內，靜待有緣人發現，然後按照書中指示解謎，再由對方出題。與其說是遊戲，感覺更似筆友。

向陌生人吐露心事

例如莉莉問男方最喜歡紐約什麼地方？戴許認為是首班列車開出前的中央車站，反映男方性格好靜；女方於是反建議他到中央公園，跟她的禪師表哥學演默劇，趁機練大膽子。

兩人透過交換筆記，表面上是向陌生人吐露心事，正如莉莉所說，在陌生人面前反而較易講真話；事實卻是，二人可藉此審視自己過去，經過修正才可邁向未來。

如先所言，莉莉的「黑歷史」跟暗戀對象艾德格有關，有次戴許為挑戰她的膽量，慫恿她參加龐克演唱會，估不到在此重遇艾德格，頓時勾起不快回憶，於是匆忙離去，留下紅色長靴，難怪第4集取名《灰姑娘》。當戴許得悉事件後深感懊悔，擔心令她心靈受損。

戴許的前度女友蘇菲亞返回紐約過聖誕，希望跟他重修舊好。同一時間，莉莉跟艾德格冰釋前嫌，答應陪他出席平安夜舞會。巧合的是，原來戴許跟艾德格竟是舊相識，結果在派對上，兩個素未謀面的「筆友」終於相遇，雖然未知對方身分，仍然談得投契。

估不到蘇菲亞突然拖着戴許離去，莉莉見狀心情悶透，於是到酒吧找好友開解，結果「酒後亂性」，竟然發短訊叫艾德格到酒吧，此時戴許收到消息，趕到酒吧準備跟莉莉相認，卻目睹她跟艾接吻，更胡言亂語，指摘戴許是騙子，刻意隱瞞跟蘇菲亞復合一事，令他大受打擊，決定各行各路。

除夕一吻幸福結局

莉莉酒醒過後，看到戴許留言：「玩遊戲便有勝負，也許這次我們都兩敗俱傷吧。」就在此時，莉莉得悉父母出訪斐濟的真正目的，原來是為移民探路，直至她登機前9小時，戴許再次從書店表哥手上接過紅色小書，終於真相大白，而莉莉亦跟哥哥坦白，是她認錯人才獻上初吻，為此深感懊悔。

《戀愛挑戰書》的結局「彩蛋」，正是男團Jonas Brothers壓軸登場，戴許在其演唱會上尋求好友幫忙，並獲得到此劇製作人Nick Jonas客串演出，分享戀愛心得。

最終在好友推波助瀾下，他跟莉莉終於在史傳德書店再會，加上爺爺幫腔，她獲准留在紐約，二人在除夕的煙花下一吻定情，總算大團圓結局。