監製林志華回饋粉絲加強陣容 《踩過界II》老戲骨催淚添「戲」味

【明報專訊】無綫台慶劇《踩過界II》演員卡士強大，除延續第一輯「踩界三俠」王浩信、蔡思貝和張振朗外，還加入張曦雯、簡淑兒等新面孔；以及邀得重量級演員秦沛回巢坐鎮，與「視帝」王浩信上演師徒對決。監製林志華表示今次秦沛參演，是回饋支持者的最好獎勵。他讚王浩信每次演出都付出200%努力和誠意；再加上胡楓、雪妮及羅蘭等老戲骨參演，令「戲」味提升。對於在台慶頒獎禮被睇高一線，林志華表示獎項是對團隊的一個認同，他最想拍出能代表港劇的作品。

《踩過界》贏盡口碑，監製林志華表示製作《踩II》上沒因此而感壓力，反而很高興和享受再次與這班同事合作。今輯賣點會以刑事案件帶出平權、弱勢社群、偏見和歧視的問題，希望令觀眾會有共鳴和反思，他說：「我們的心態不是要好過上一輯，而是做好這一輯。」拍攝期間，香港法治正經歷動盪，劇集談到公義，處理上會否加倍小心？林志華稱他們出發點是透過戲劇去探討人性問題，讓觀眾得到娛樂之餘也有所得着，完全沒想過政治。

王浩信張振朗「考牌」之作

《踩》成就「盲俠」王浩信首奪視帝，蔡思貝則憑「癲姐」贏得《最受歡迎電視女角色》；「GoGo」一角也令張振朗成功入屋。今次再與3名愛將合作，林志華覺得3人心態上都成熟了，因大家都想做好一個作品，多過去攞到一個獎，使命感強很多，希望帶給觀眾另外一個觀賞層次。

「王張CP」經過《踩》和《反黑路人甲》深受觀眾喜愛，來到《踩II》，林志華要求王浩信與張振朗要帶出跟此前兩劇不同的感覺，絕對是「考牌」之作，他說：「他們真的踩住條界去演，因這段男人間的關係已去到比知己更上一個層次，但不是基情，是無血緣關係，但視對方為親人一樣，有血濃於水的感覺。這份功課他們做得很好，我給A。」

林志華笑稱王浩信和張振朗在片場經常傾不停，他開頭心諗：「你哋專心啲拍戲得唔得。」原來兩人是在研究角色。

秦沛回巢拍劇有新鮮感

劇集另一亮點是加入兩屆香港電影金像獎「最佳男配角」秦沛（Paul哥），與視帝王浩信上演一場師徒對決。林志華稱Paul哥的氣場不用多說，對方相隔一段時間重返無綫拍劇，新鮮得來又有感情，他說：「很多觀眾都想看Paul哥做戲，今次他參與《踩II》，我覺得是給觀眾一個獎勵。因大家都很支持第一輯，今輯要給些『好嘢』大家。」

他表示構思完角色後，便第一時間想到Paul哥，所以把握黃金機會邀請，二人也有些淵源，他說：「我當導演和監製時都跟Paul哥合作過，他很惜和很支持我們這些後輩，所以有膽量去問他，原來他早已看過《踩》，也很喜歡這套劇的風格、處理和質素，所以答應。」

家有一老如有一寶

除Paul哥外，劇中用上胡楓、雪妮、余子明、羅蘭及白彪等多名資深演員，效果獲讚賞。林志華稱非刻意安排，只是按角色設計找適合演員，每名前輩的出色演出，令他感受到「家有一老如有一寶」，這些前輩都是公司的寶藏，他說：「作為觀眾很易被他們感動，因他們講出來的並非劇本的對白，是將自己人生的歷練都放進角色，運用得很恰當，出來的共鳴感很強。就算我已看過套劇很多遍，仍被他們帶入戲，加上與其他演員產生的化學作用，形成『爆點』，淚腺是會爆。好像修哥殺妻那個單元，大家在庭上表露出來的情感，我看到很心酸。」

張曦雯非李佳芯2.0

本輯沒有了「Never」李佳芯，換上另一女神「Eva」張曦雯，兩個名讀音相似，令人聯想到Eva是Never第二代。林志華直言早已預計網民會有這個講法，有的人難免將上輯的情感帶到這輯，但強調「Never」和「Eva」完全是兩個人，他說：「觀眾都喜歡看靚和誘人的東西，還要誘人得來帶點性感，Kelly（張曦雯）絕對有能力擔當。」

飾演女盲俠的張曦雯，劇中有多頁對白，庭上還要雄辯滔滔。林志華笑稱起初還擔心她不懂中文，因很多對白，又要做戲真是有難度，但拍攝時，發現她中文完全沒問題，擁主持經驗，對白難不到她，他說：「當然她在角色上也做足功課，出來效果很稱職，做到冷艷律師的味道，給到我很大驚喜。」

至於飾演盲俠徒弟的簡淑兒，相比同劇對手，演技較嫩，被質疑未夠班，林志華稱不會這樣想，並說：「我是設計個角色給演員去做好佢，非找個演員回來幫我做好個角色，我覺得簡淑兒的特質和氣質與角色近似，所以找她。」

盼獲認同 認恨攞獎

《踩II》作為台慶劇，自然在年尾頒獎禮被看高一線，不過林志華表示外界期望愈大，批評的兇狠度也會大。他直認不想攞獎是騙人的，但並非因獎項能帶給他們什麼實質的利益，而是一個認同和滿足感，他說：「整套劇由籌備到出街，差不多兩年，有人會說這是我的工作，但也是我們的心血。」

不過今年對林志華而言可謂「手心係肉，手背又係肉」，因他監製的《反黑路人甲》同樣有好成績。笑問想哪套奪「最佳劇集」？他笑言無所謂，獎得一個，攞獎要看天時地利人和，他最想的是拍出能代表港劇的作品。

王浩信被視為今年視帝大熱之一，覺得對方憑《踩II》還是《反》劇奪獎機會較大？林志華笑稱待觀眾決定，不過以他認識的王浩信，已昇華至另一個境界，是想有更多好的作品，多過屋企多幾個獎座，也從未在對方口中聽過恨攞獎，他說：「但我可以肯定，王浩信每次演出都是200分的努力和誠意。」

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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