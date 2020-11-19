結局率先爆 與盲俠決裂 癲姐命懸一線

【明報專訊】《踩過界II》本周一（16日）剛在翡翠台首播，上周已在myTV SUPER及內地愛奇藝播完28集，結局中盲俠（王浩信飾）與癲姐（蔡思貝飾）反目在法庭上對決，但癲姐最後醒覺，設局與盲俠一起將犯人繩之於法，但癲姐不幸被犯人所傷昏迷不醒，令盲俠傷心痛哭。GoGo（張振朗飾）則以真誠打動Eva（張曦雯飾），奪得芳心。

癲姐父肝癌病逝

劇中癲姐的父親飛雞叔（秦煌飾）發現患肝癌命不久矣，要求盲俠幫忙隱瞞病情，並解僱癲姐讓她往英國修讀法律，實現夢想。盲俠為令癲姐死心，故意跟Eva親熱。當飛雞叔去世後，癲姐怪盲俠令她未能見父親最後一面，到英國成為簡紹宏（秦沛飾）的徒弟。之後一宗「玉女性侵案」，癲姐回港擔任第一被告周家禮（黃子雄飾）代表律師，盲俠是第二被告胡啟賢（阮政峰飾）代表律師，Eva是檢控官，3人都是簡紹宏徒弟。

GoGo奪Eva芳心

癲姐不擇手段想贏盲俠，關係破裂。不過當周家禮買兇殺想指證他的太太馬淑儀（謝芷倫飾），癲姐終於醒覺站回正義一方，與Eva及盲俠設局令周家禮被定罪。周家禮不忿氣，在癲姐找他簽解聘書時，用筆插穿她的頸動脈，癲姐因腦部缺氧昏迷不醒，盲俠傷心後悔不早些叫癲姐回來幫他。

半年後他與GoGo及Eva到心經簡林希望喚醒癲姐，此時躺在病牀的癲姐手指郁動及流下一滴淚。一直情傾Eva的GoGo，當眾除下義肢表明接受Eva一切，感動Eva送吻接受愛意。

娛樂組