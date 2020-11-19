引述曾偉權契妹SaSa 不滿有些人 鄭敬基：生前沒慰問死後稱傷心

【明報專訊】資深藝人曾偉權本月12日不敵癌魔病逝，其契妹SaSa日前透過鄭敬基的YouTube頻道，錄製短片交代噩耗。身在加拿大的鄭敬基與太太Angie亦拍片講述曾偉權的抗癌過程，當中提到曾偉權與SaSa的關係引起外界很多揣測，他們指兩人是契兄妹的感情，那種愛已超越親人，關係是純真的。鄭敬基表示，有些人在曾偉權生前沒問候過，卻在他死後第一時間出來稱傷心睡不着，是不尊重。

鄭敬基夫婦在網上短片表示，SaSa希望他們分享曾偉權這兩年抗癌的掙扎與力量。鄭敬基說前年拍《牛下女高音》時，曾偉權較肥，去年11月該劇播大結局當晚，大伙兒到某演員家中食飯，順道為曾偉權預祝生日，當時見曾偉權消瘦了，聲線沙啞，說話時沒氣，狀甚辛苦。不過當時對方仍撐起精神，大家叫他吃什麼，他都吃。鄭敬基後來從另一演員口中得知曾偉權患病，於是主動聯絡對方，幾次後才獲SaSa回覆，知道他患重病，便開始探望。

曾偉權一直沒放棄

Angie說︰「認識權權（曾偉權）時，他已在醫院做電療。他很正面，每天帶住喜樂面對。疫情下不能去醫院探望時，他和我老公傾電話，會一人一句唱《從不知》。我很相信，權權一直沒放棄過，只是那場美好的仗已經打完。」鄭敬基透露曾偉權當時接受電療，人容易疲倦，反應會變得比較慢。他到醫院探望，會和曾偉權傾偈、摸摸他的頭、捉着他的手祈禱，又會唱歌測試他的反應，曾偉權都笑着接住唱。

鄭敬基說：「權權家中有狗同貓，都是收養回來的，患病時仍不忘摸摸牠們。會叫我們幫忙買日用品，他最愛吃KFC蘑菇雞蓉飯。我每次都買，但要看他有沒有胃口；但倦了就要睡，時好時壞，好時大家傾幾句。」

不要再猜測契兄妹關係

提到契妹SaSa，鄭敬基與Angie強調外界不要再猜測兩人的關係，給SaSa空間，認為兩人之間的愛不是情侶的愛，甚至已超越親人之間。Angie說：「他們一直是契兄妹關係，大家不要猜測。他們關係是什麼不重要，SaSa是百分百照顧權權，相信關係是純真的。」

Angie指曾偉權為人低調，SaSa本希望他入土為安後才公布死訊，可惜最後被某些人公開。鄭敬基說︰「權權離開的時間錯，歲數也錯。」他們透露SaSa最不開心是過程中沒有問候過曾偉權的人，在他死後第一時間走出來，稱自己傷心到睡不到。

鄭敬基續說：「對權權、SaSa來說，這樣的處理是相當不尊重，不過相信權權在天上不會介懷。」

娛樂組