被MIRROR成員調戲 回春變少女 鄧麗欣冧讚男友王子The only one

【明報專訊】鄧麗欣與MIRROR成員Ian、Anson Lo、Edan、Jer、Tiger、Jeremy及Alton，以及陳宇琛、顧定軒昨日現身灣仔，出席參演ViuTV劇集《男排女將》宣傳活動，吸引大批粉絲到場支持。鄧麗欣自爆拍劇期間，被一眾小鮮肉調戲有回春感覺，問到MIRROR成員有沒有男友邱勝翊影子，她即說沒有，冧爆形容男友是The one and the only one。

記者：鍾一虹

攝影：孫華中

鄧麗欣（Stephy）率領MIRROR示範排球動作，又派出MIRROR跟甲一球隊力臻比賽，氣氛熱鬧。Stephy在偶像劇中升呢姐姐，她笑言：「無問題，未到做媽媽，若然演媽媽都接受到，會面對現實，角色和自己一起成長，現在要我再拍《9個女仔1隻鬼》都不好意思啦。」

爆Alton肥仔最大膽

Stephy稱拍攝期間被MIRROR及ERROR成員調戲，帶來回春感覺。問男友邱勝翊（王子）平時沒有調戲她嗎？她笑說：「不同感覺，被其他男仔調戲是中小學生年代，已經幾十年沒發生，Alton和肥仔比較夠膽玩，有時都招架不住，肥仔仲問我攞聯絡電話，但沒有找我。」

被問到MIRROR有沒有成員擁有男友王子的影子，Stephy說：「No No No，都不似。」問王子是否她的「The one」，Stephy冧爆說：「他是The one and the only one。」

多露肉戲 滿足觀眾

Jer獲大會安排蛋糕慶祝28歲生日，願望是新劇收視大賣，但未知能否跟隊友慶祝，皆因MIRROR成員眾多，會違反限聚令，或者要考慮同場分幾圍。Edan立即屈壽星仔做東請食飯，又笑稱收視好也不敢騷肌慶功，擔心反效果嚇跑觀眾，Ian笑認劇中有很多露肉場口，定能滿足觀眾，他說：「有半裸上身、排球短褲，連過一過場也要剝衫，露太多了，我本身不是行這路線，平時比較保守。」

難忘穿肉色底褲扮全裸

Edan難忘有場沙灘戲只穿肉色底褲上陣，Anson Lo解釋：「其實我們是扮全裸，怕褲太透，所以肉色底褲入面加穿兩條底褲。」Ian自爆：「我加了3條打底褲。」

Jer大爆Tiger為半裸演出，由瘦削仔操肌變大隻仔，著上T恤迫爆衫，導演也笑他不連戲。Tiger反擊：「我最擔心Jer就真，除衫拍攝前仍在吃，不好意思叫停他。」至於Alton被爆經常調戲Stephy，他笑稱ERROR成員肥仔不在，才頂替搞氣氛，在Stephy臨拍談情戲前，提議一起「熱身」，不過講完笑就散開，沒有實際行動。

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