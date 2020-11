被MIRROR成員調戲 回春變少女 鄧麗欣冧讚男友王子The only one

【明報專訊】鄧麗欣與MIRROR成員Ian、Anson Lo、Edan、Jer、Tiger、Jeremy及Alton,以及陳宇琛、顧定軒昨日現身灣仔,出席參演ViuTV劇集《男排女將》宣傳活動,吸引大批粉絲到場支持。鄧麗欣自爆拍劇期間,被一眾小鮮肉調戲有回春感覺,問到MIRROR成員有沒有男友邱勝翊影子,她即說沒有,冧爆形容男友是The one and the only one。

記者:鍾一虹

攝影:孫華中

鄧麗欣(Stephy)率領MIRROR示範排球動作,又派出MIRROR跟甲一球隊力臻比賽,氣氛熱鬧。Stephy在偶像劇中升呢姐姐,她笑言:「無問題,未到做媽媽,若然演媽媽都接受到,會面對現實,角色和自己一起成長,現在要我再拍《9個女仔1隻鬼》都不好意思啦。」

爆Alton肥仔最大膽

Stephy稱拍攝期間被MIRROR及ERROR成員調戲,帶來回春感覺。問男友邱勝翊(王子)平時沒有調戲她嗎?她笑說:「不同感覺,被其他男仔調戲是中小學生年代,已經幾十年沒發生,Alton和肥仔比較夠膽玩,有時都招架不住,肥仔仲問我攞聯絡電話,但沒有找我。」

被問到MIRROR有沒有成員擁有男友王子的影子,Stephy說:「No No No,都不似。」問王子是否她的「The one」,Stephy冧爆說:「他是The one and the only one。」

多露肉戲 滿足觀眾

Jer獲大會安排蛋糕慶祝28歲生日,願望是新劇收視大賣,但未知能否跟隊友慶祝,皆因MIRROR成員眾多,會違反限聚令,或者要考慮同場分幾圍。Edan立即屈壽星仔做東請食飯,又笑稱收視好也不敢騷肌慶功,擔心反效果嚇跑觀眾,Ian笑認劇中有很多露肉場口,定能滿足觀眾,他說:「有半裸上身、排球短褲,連過一過場也要剝衫,露太多了,我本身不是行這路線,平時比較保守。」

難忘穿肉色底褲扮全裸

Edan難忘有場沙灘戲只穿肉色底褲上陣,Anson Lo解釋:「其實我們是扮全裸,怕褲太透,所以肉色底褲入面加穿兩條底褲。」Ian自爆:「我加了3條打底褲。」

Jer大爆Tiger為半裸演出,由瘦削仔操肌變大隻仔,著上T恤迫爆衫,導演也笑他不連戲。Tiger反擊:「我最擔心Jer就真,除衫拍攝前仍在吃,不好意思叫停他。」至於Alton被爆經常調戲Stephy,他笑稱ERROR成員肥仔不在,才頂替搞氣氛,在Stephy臨拍談情戲前,提議一起「熱身」,不過講完笑就散開,沒有實際行動。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com