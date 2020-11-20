《愛．回家》演大芬姐入屋 資深藝人劉素芳病逝

【明報專訊】在無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演大芬姐的資深藝人劉素芳本月5日病逝，音樂人陸顥仁前晚在社交平台代劉素芳丈夫公布太太死訊。劉素芳離世噩耗突然傳出，認識她的好友及合作過的圈中人都感惋惜。

陸顥仁前晚在facebook上載劉素芳的黑白照，透露劉素芳病逝的消息，並留言：「剛今（前）日下午收到素芳丈夫電話，親自告知沉痛的消息──香港演藝人劉素芳小姐，因病在11月5日與世長辭，隨即家人已經將她安排好後事及火化。因疫情關係，避免麻煩親朋摯友。其丈夫同意下，現代正式向外公布，本人希望各位留言悼念好友。」

劉素芳是麗的藝員訓練班出身，是第一代六合彩女主持，主持過《新貓頭鷹時間》，曾參演劇集《大地恩情》等。她近年參演《愛．回家之開心速遞》，飾演島大食堂燒味部職員大芬姐，劇中自稱「島大馮盈盈」，出名優待靚仔，令觀眾印象深刻。其中一集劇組更安排馮盈盈客串演大芬姐侄女。

同劇拍檔讚友善

馮盈盈對於劉素芳離世感突然，稱二人合作愉快。在《愛．回家》有「島大吳彥祖」之稱的吳偉豪跟劉素芳有不少對手戲，他得悉噩耗感驚訝及難過，眼中劉素芳是專業和盡責的演員，是好善良的前輩。

娛樂組