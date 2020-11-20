【開箱】《無價之保》河智苑成東日真情催淚

河智苑在《無價之保》戲分雖然不多，但她跟養父重逢一幕，場面感人。

【明報專訊】疫情導致全球經濟步入「寒冬」，影壇巨製一再延期，低成本作品變成焦點。本月19日在港上映的韓國溫情片《無價之保》，由韓劇《回答吧！1988》成東日、《奇皇后》河智苑及《未生》金希沅合演一場超越血緣關係的親情故事。今年9月在韓國開畫，入場人次超過170萬，累計票房達145億韓圜（約1億港元），並獲當地影迷給予高度評價。

非血緣父女情

電影講述財務公司「收數佬」斗碩（成東日飾）與宗培（金希沅飾），向來自中國朝鮮族的單親媽媽明子（金允珍飾）收數不成，於是帶走她的女兒勝伊（朴昭怡飾）作為「擔保」，承諾會善待對方，迫使明子盡快還債。

二人原本以為明子很快便會贖回女兒，怎料她因非法居留而被遣返內地。明子回國前曾委託遠房親戚，代她還債贖回幼女，卻遭親友出賣，以400萬韓圜賣掉勝伊，被迫淪為童工。

一心以為勝伊獲得親友照顧的斗碩，其後發現她被出賣，隨即前往營救。自此斗碩跟宗培及勝伊一起生活，承擔養父責任，為她供書教學。勝伊長大後（河智苑飾）重遇親生父母，但她未想過離開斗碩與宗培。此時，斗碩突然失蹤，勝伊花了10年時間，終於在一所精神病院找到因中風而失智的斗碩， 勝伊決定好好照顧對方，報答養育之恩。

改變家庭觀念

《無價之保》故事簡單，全靠演技搭夠。成東日參演韓劇無數，早已成為「國民爸爸」；他跟親生兒子成俊及女兒成彬，亦曾參演親子真人騷《爸爸！我們去哪兒？》。新片扮演粗魯收數佬，其實是「暖男」，包括掙錢讓勝伊做除疤手術、每日親自接送返學、在公開試場外焦急等候等，做足父親本分。經歷多年分離與重逢，展示動人親情，場面催淚。

河智苑相隔3年再拍電影《無價之保》，除了演活養父女情誼，她跟生母重逢的情節也賺人熱淚。河智苑表示，開鏡首日即拍攝與金允珍重逢戲，要培養情緒並不容易，她大讚金允珍演技出色，當她看見對方眼神，已感受到母女親情。拍完《無價之保》後，河智苑直言改變了家庭觀念，「我覺得即使不是血親，只要是你愛護的人，那就是家人了」。

此片亦令河智苑加倍懷念數年前離世的父親，「我依然記得與爸爸相處的日子，當他逝世後，更加懷念叫他一聲爸爸的時刻，我相信他仍在我身邊，默默地保護我」。

共享集體回憶

河智苑雖是《無價之保》女主角，但論戲分與搶鏡度，卻不及童星朴昭怡。年僅8歲的她早已活躍韓劇界，曾演《她的私生活》、《吾國吾土》等，近作是《Do Do Sol Sol La La Sol》，並跟《軍艦島》黃政民及《與神同行》李政宰合演動作片《魔鬼對決》，演技備受讚賞。據悉朴昭怡是從300名試鏡童星中脫穎而出，導演姜大奎盛讚她的表現自然。

提到導演姜大奎，自從拍罷《巨聲媽媽》後，相隔10年再次執導《無價之保》。他擅拍親情片，透過角色互動，藉此溫暖人心。新片背景設定在1990年代的韓國，導演花了不少心思，重現昔日街道、商店、家居擺設及服裝設計等面貌，其中一場講述斗碩與宗培帶勝伊欣賞當年紅極一時的經典組合「徐太志和孩子們」演唱會，勝伊拿起卡式錄音帶，與觀眾分享集體回憶。

上映日期：11月19日