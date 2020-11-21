謝嘉怡唱廣東歌學中文 朱晨麗否認與洪永城不和

【明報專訊】趙曾學韞創立的「善學慈善基金」昨晚舉行籌款晚宴，朱晨麗、謝嘉怡、許懷欣夫婦等出席。最近被指涉嫌逃稅鬧上法庭的寇鴻萍日前出庭應訊，昨晚她與女兒唐貝欣到場，未有停步接受訪問。

朱晨麗前晚在無綫台慶表演跳舞，自評表現值90分，仍有進步空間，最開心見到大班同事。提到劇集《多功能老婆》演員齊亮相，她與曾傳不和的洪永城同台零交流？她說：「大家想多了！現場等候時，他都好有紳士風度，先讓我和陳煒落台。（見面可有傾兩句？）拍完劇很少見到同劇男士，就算周柏豪都少見，見到面會傾兩句。（已冰釋前嫌？）吓！是大家寫到我們有誤會，見到面沒有尷尬。」提到上台藝員沒戴口罩，她解釋公司周圍噴了消毒劑，入廠前每人也有經過機器全身消毒，確保安全。

謝嘉怡首次參與台慶演出稱好開心，希望借唱廣東歌學懂更多中文字。她唱《萬水千山縱橫》是由無綫揀歌，她不介意唱舊金曲。她獲安排壓軸出場覺得很榮幸和開心，不擔心招惹同事妒忌。她希望廣東話有更多進步，才能獲公司安排拍劇。提到父親為她拍短片宣傳，並上載內地社交平台？她表示不知情，笑言靠自己，不需要靠爸爸幫手宣傳。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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