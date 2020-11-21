好拍檔疫市再開甜品店 戚其義睇好陳豪奪視帝

【明報專訊】陳豪與金牌監製戚其義投資甜品店，設於銅鑼灣的分店昨日開張，因疫情關係，陳豪全程戴口罩，只在影相時才除下。前晚無綫台慶，陳豪也是影完相隨即戴回口罩，他說：「現在確診數字雖然低，但不代表可以鬆懈，大家仍然要小心防範。（台慶當晚很多藝人沒戴口罩，是否好驚？）安全問題上我是有點擔心，明白他們因為妝容而不戴口罩，但我寧願犧牲少少樣貌來換取安全，這不是一個人的事，一人確診就連鎖性爆發，總之不可以掉以輕心。」疫市開分店會否擔心生意受影響？陳豪認為有危就有機，疫市開店的好處在於租金有少許優勢，但暫時無意擴張，涉及金錢的投資要小心，一切步步為營。

陳豪和戚其義（阿戚）已有5、6年沒合作拍劇，但私下是波友經常見面。問二人會否再合作？陳豪表示只要阿戚一吹雞就埋位。阿戚說：「搞緊劇本，是時裝愛情劇，有少許動作，有預陳豪，他演殺手有型又高大，開動作片非他莫屬，不過未知他可有檔期。該劇雖然是林文龍公司投資，但不屬於亞視，陳豪應該可以演出。」阿戚透露該劇原本已開拍，因疫情和限聚令才延期，希望明年2、3月疫情受控後就開工。他看好陳豪憑《殺手》再奪視帝。問陳豪可有信心？他說：「睇今年的運氣好與否。」

記者：柯美