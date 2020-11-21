李居明：薛家燕紅鸞星動 傅嘉莉5年內結婚生仔

【明報專訊】堪輿學家李居明昨日邀請薛家燕、江美儀及傅嘉莉在帆船上拍新片《大運同行》，希望香港來年運勢一帆風順。李居明透露為香港明年的政治民生求得第21籤：武則天賞花，預測立春後政治會好轉，吉多凶少，雖然移民往外地是不錯選擇，但留守香港亦可以有一番作為。李居明爆家燕姐明年紅鸞星動，他說：「紅鸞星解人緣桃花旺，也代表粉絲，明年家燕姐的粉絲會更愛她。」至於疫情方面，12月可能有大爆發，到明年2月後會全面受控。

前晚無綫台慶夜，眾藝人沒戴口罩上台，包括家燕姐，她解釋在化妝間有戴，入錄影廠前及每個廣告時間，工作人員會四處噴消毒劑，大家亦要測量體溫，覺得安全，她出場前也有先噴一次。

傅嘉莉獲李居明批算5年內可結婚生仔，目前單身的她甜笑承認身邊有男性追求，已把對方相片交給師傅過目，暫時未正式發展，仍有待觀察。傅嘉莉稱師傅還說她未來5年運勢好，要好好把握。師傅連她結婚日子都算出，稱在中午行房會生仔，提醒要多穿紅色衫或內衣有助催旺。江美儀則被師傅算有10年情人運，她笑言暫時沒有對象，可能自己只適合做情人，不需要結婚。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com