安祖蓮娜執導戰地攝記新片 畢彼特伙Gaga演新戲

【明報專訊】《黑魔后》安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）與《七宗罪》畢彼特（Brad Pitt）分開4年，仍未辦妥離婚手續，但在事業方面兩人沒停下腳步。前者繼《他們先殺了我父親：柬埔寨女孩的回憶》後再次擔任導演，拍攝著名戰地攝影記者當麥庫林（Don Mccullin）的新片《Unreasonable Behaviour》，《末日先鋒：戰甲飛車》湯哈迪（Tom Hardy）擔任監製，《71暴亂夜》格力哥利貝克（Gregory Burke）編劇，根據當麥庫林的自傳《Unreasonable Behaviour》改編，將會聚焦他如何從戰亂貧窮的倫敦成長，以及到世界最危險的地方見證戰爭的殘酷。據悉當麥庫林曾看過安祖蓮娜執導的《他們先殺了我父親》，並表示欣賞。

至於畢彼特，將演出驚慄動作新片《Bullet Train》，講述5名殺手同困火車的故事，據報百變天后Lady Gaga將會加盟演出，這亦是後者繼獲提名奧斯卡的《星夢情深》，以及《異形》導演烈尼史葛（Ridley Scott）執導真人真事改編的豪門犯罪劇情片《Gucci》後，再度擔正的電影。