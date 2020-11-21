【開箱】《反叛的愛》 中女喜鮮肉 愛情無政府

【明報專訊】繼《流沙刑》（Quicksand）後，影視串流平台Netflix再拍瑞典語劇集，本月4日上架的《反叛的愛》（Love & Anarchy），不再像《流》劇般聚焦校園槍擊案的沉重，反而以輕鬆手法描寫年約40歲女主角對親情、婚姻及愛情的困頓。

顧問履新改革出版社

《反叛的愛》故事講述Sofie跟任職廣告導演的丈夫Johan，育有一女一子Isabell和Frank，表面看似生活美滿；Sofie的父親反資本主義和充滿陰謀論，跟Johan不睦，卻與外孫女感情深厚。規行矩步的Sofie有秘密興趣，就是躲在洗手間看鹹片自慰。她受聘到出版社當顧問，要拯救這家在網絡時代頻危的公司，當中有不知所措的老闆Ronny，想向前行的公關大員Denise，以及較老派的主編Friedrich。對於新來實習的IT工程師Max不斷鑽牆，Sofie不勝其擾，囑咐他在所有人下班後才開工。可當Max遵照她所言來到時，卻發現Sofie在辦公室自慰，於是拍下照片，翌日展示給她看。大驚的Sofie於是問Max目的是否要勒索她，怎料他只說要對方請吃午餐，並在快餐店把片段刪除，還指示Sofie怎樣才是徹底刪掉照片。兩人因此建立奇怪的關係，玩類似真心話大冒險的遊戲，並以一支唇彩為盟，互相測試對方底線，也衝擊一般人對日常規條的想像。

劇情發展下去，人妻與小鮮肉出軌，Sofie同時面臨父親破壞女兒的生日會，復被關進精神病院。爾後Johan提出舉家搬到倫敦居住，重新開始；但她跟Max的關係就此一筆勾銷了嗎？

與蓮娜華穆拉舊作撞名

《反叛的愛》英語片名Love & Anarchy，不知道是否巧合，跟1970年代意大利著名女導演蓮娜華穆拉（Lina Wertmuller）作品同名，港譯《愛情無政府》，講述二戰爆發前，男主角是無政府主義者，潛伏在妓院準備暗殺墨索里尼，其間卻愛上一名妓女的故事。蓮娜華穆拉是電影史上首名女性競逐奧斯卡最佳女導演獎，其作品刻意挑釁但又充滿幽默諷喻，並經常以政治掛帥，批判階級矛盾、反納粹及反法西斯，就算是愛情故事，也與此掛鈎。《愛情無政府》在美國大受歡迎，蓮娜多齣作品都在當地上映及重拍。《反叛的愛》創作人麗莎藍素夫（Lisa Lengseth）同樣是女性，作品多集中在女角的成長，而且不乏跟異性及長輩的危險關係。像《丹麥女孩》金像女星艾莉西亞菲瑾德（Alicia Vikander）的成名作《我超錯嗎》（Pure），正是麗莎編導之作，講述艾莉西亞扮演的Katarina，童年並不快樂，跟酗酒母親相依為命，生活也無意義，直至遇上了古典音樂，她的世界才改變過來。偶然接觸到莫扎特的《安魂曲》，打動了Katarina的心靈，讓她下定決心遠離醜惡的現實世界。跟已婚指揮家展開危險情緣，更逐漸踏上成長之路

其實《反叛的愛》也跟《我超錯嗎》脈絡相近，雖然Sofie不再是少女，但親情、家庭和世俗的磨難，讓她掩埋了自己，年輕得幾乎可做她兒子的Max，只是催化劑；Sofie喚醒真正自己，從兩人挑戰對方的遊戲中總嘗試衝破社會規範可見一斑。Sofie如上癮般以自慰發泄或逃避，後來情感都轉移到Max身上，可罪疚感又一度令她疏遠對方。這大概是很多中年人的困惑，尤其已為人母，看見踏入青春期的女兒跟同學關係疏離，看到自己的父親破壞本來很疼惜的外孫女生日派對，Sofie只能把真正的自己再次收藏起來。直到後來聽到丈夫在朋友面前數落自己及父親，Sofie終於忍受不了，就在寒冷的冬天，穿著浴袍拖鞋徒步返回公司，在買家面前，講解出版社的去向。

Max鍾情年紀大的女性，緣於跟母親的不睦關係，為繼父慶祝生日的回鄉之旅，更讓他認清母親着緊面子比他還多，Max赤條條的跟家人合照，呼應了之前Sofie在酒店泳池眾目睽睽脫掉泳褲往跳水的一幕，「一絲不掛」的面對自己、解放真我。

劇中的出版社也很有趣，卻有點脫離現實，已經2020年，還有哪家公司沒參與社交平台？偏偏Sofie要拯救的出版社如是，老派的Friedrich因此是悲劇人物，看到作者的書被亂改拍成電影，壓力大得要送進醫院；受大麻影響，在書展盡吐心中情。「串流王」要入股文學出版社，是福是禍？劇集最後肯定的是，應讓文學歸文學，就讓他們追不上時代，也希望熬過時代的變遷。

此劇尾聲是個開放結局，Sofie和Max在辦公室的天台，眼看前方，不知道將來會如何；兩個截然不同的人生交集過，不知後續，此刻就是永恆。