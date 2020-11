【明報專訊】姚子羚前日40歲生日,要開工拍新劇《拳王》,好姊妹胡定欣、李施嬅、黃智雯及趙希洛為她送上驚喜,拿着鮮花及蛋糕躲在公司休息室,等候她出現,令壽星女非常感動!不過一班姊妹躲在房內等了近一小時,才等到姚子羚到來。姚子羚開心留言感謝4名好姊妹特意返公司給她送上「20對」的生日驚喜,知道大家等了又等,她除了謝謝也不知說什麼,覺得自己真的太幸福。

胡定欣祝賀姚子羚身體健康,事業步步高陞,keep住靚靚和開心幸福外,還希望她早日遇到愛她疼惜她的終身伴侶。李施嬅亦說:「 一定要事業愛情雙豐!同身體健康!Go go go!I know we are so sweet,好難唔愛我哋。」

娛樂組

