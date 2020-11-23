落敗金馬獎最佳新演員無失望 劉俊謙贏得女友蔡思韵感安慰

蔡思韵預備了蛋糕與男友劉俊謙一齊睇金馬獎直播，她稱有冇獎都值得慶祝。（網上圖片）

【明報專訊】第57屆金馬獎頒獎典禮前晚圓滿結束，曾俊榮和周冠威憑《幻愛》奪最佳改編劇本，男主角劉俊謙角逐最佳新演員敗給《無聲》陳妍霏，有指評審團評分時主要圍繞兩人的演出，最終認為陳妍霏的演出，沒有語言輔助較優勝。劉俊謙昨晚出席電影《一秒拳王》首映表示沒有失望，陳妍霏是20歲素人，學習手語為演好角色付出努力，他笑言已贏了女友蔡思韵。出爐金馬影后陳淑芳兼得最佳女配角，獲金馬主席李安讚實至名歸，他說：「去過全世界好多影展，沒看過女主角女配角像你這樣獨霸的。」

記者：孫華中

今屆金馬獎由《親愛的房客》莫子儀與《孤味》陳淑芳稱帝封后，陳淑芳再憑《親愛的房客》奪得最佳女配角。大贏家是陳玉勳執導的《消失的情人節》，獲最佳劇情長片、最佳導演、最佳原著劇本、最佳視覺效果及最佳剪輯5項大獎。

金馬執委會執行長聞天祥透露最佳導演是陳玉勳和《日子》蔡明亮競爭，最初預投票階段，陳玉勳得票最多，到正式投票蔡明亮勝出，最後評審討論由陳玉勳獲得。至於最佳新演員，主要討論圍繞劉俊謙與陳妍霏的演出，最終評審認為陳姸霏在沒有語言輔助下，無論肢體或表情都非常傑出，未來在表演上有可觀的潛力。

女友預備蛋糕陪睇直播

劉俊謙昨晚被問到落敗最佳新演員心情，他說：「沒有失望，知道陳妍霏為角色學習手語，演得好好。」他稱雖然無獎，但有安慰獎，就是贏得女友蔡思韵，而且《幻愛》得到好多肯定，票房已衝破1500萬。

前晚他跟蔡思韵及朋友看金馬獎直播，女友買了蛋糕，說得獎與否都應該慶祝。編劇曾俊榮在台上說感言時叫香港加油，他說見到台灣電影發展得好好，相對香港電影低迷又有好多問題，圈中前輩與後輩無工開，想同香港電影講聲努力，希望未來寫一個新時代出來。

李安讚陳淑芳實至名歸

李安在慶功宴與學姊陳淑芳擁抱，大讚陳淑芳為母校爭光，還笑她：「你一個人都搶光了。」陳淑芳解釋：「不要這樣講，沒有好劇本好導演，我們算什麼。」李安聞言說她就算碰到壞導演及壞劇本一樣會把戲演好，他稱陳淑芳得獎是實至名歸，並說：「我很替你高興，全世界影展我跑很多，沒看過女主角女配角像你這樣獨霸的。」

徐若瑄為阻時間道歉

徐若瑄前晚頒「最佳女配角」時，被狠批廢話太多阻時間，前後花上5分鐘，事後她在社交平台發文道歉。她說：「小徐第一次當監製，求好心切，有點激動和緊張，也盡心想讓場子熱鬧開心。不盡完美之處，請見諒，謝謝大家的批評指教……」